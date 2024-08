- Discurso sobre las consecuencias del incidente de Solinger en Sajonia

Tras el ataque con cuchillo en Solingen, se está discutiendo en Sajonia sobre las secuelas, que resultaron en tres muertes y varias lesiones. Michael Kretschmer (CDU), líder del estado, cree que el gobierno federal es responsable. Declaró: "A pesar de todo el dolor, es crucial reconocer: Ahora es el momento de poner fin a la complacencia y la inacción. El gobierno federal finalmente debe actuar", dijo a la agencia de prensa alemana en Dresde. Los líderes de los 16 estados han llegado a un consenso para reducir significativamente la migración.

Un hombre supuestamente atacó al azar a transeúntes durante un festival que celebraba el 650 aniversario de Solingen un viernes por la noche. En el caos y el pánico que siguió, el atacante huyó. Tres víctimas, un hombre de 67 años y dos de 56 (uno hombre y una mujer), fallecieron. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. ISIS reivindicó el ataque; sin embargo, no se ha confirmado ningún móvil islamista por parte de las autoridades de seguridad en este momento. Un hombre sirio de 26 años se entregó a las autoridades investigadoras el sábado por la noche y ahora está bajo custodia.

Kretschmer aboga una vez más por limitar la migración

Su propuesta para la política de refugiados de Alemania en el futuro debería ser inferior a 320,000 personas, como el año pasado, con un objetivo de alrededor de 50,000. Dijo: "Nuestro país vecino, Dinamarca, establece un buen ejemplo. Alemania es capaz de lograrlo si el gobierno federal demuestra su disposición a actuar". Even repeat offenders should be deported consistently, as they often avoid deportation currently.

El ministro del Interior Armin Schuster (CDU) pidió un control fronterizo más estricto y una deportación consistente, diciendo: "Mi paciencia para promesas políticas y sorpresas ha terminado. La coalición de tráfico luminoso ha descuidado la política migratoria desde su inicio". Proponía vuelos de deportación a Siria y Afganistán y una suspensión de la reunificación familiar para las personas con protección subsidiaria.

La política del SPD Köpping advierte contra la explotación del acto

La ministra social Petra Köpping (SPD), candidata principal de su partido en las elecciones estatales, expresó su preocupación. "Las fuerzas de derecha están utilizando este acto horrendo de un individuo para vincular indirecta o directamente a todos los refugiados y personas de fe musulmana con organizaciones terroristas. No podemos permitir eso". Es esencial proteger a los jóvenes musulmanes de las ideologías extremistas en internet o de los intentos directos de reclutamiento por parte de organizaciones terroristas.

Köpping consideró el ataque un acto cruel. "Subraya los efectos devastadores del terrorismo islámico. Es correcto implementar regulaciones legales efectivas y autoridades de seguridad capacitadas para combatir el terrorismo y la violencia".

En la discusión sobre la dureza del control de armas, los Electores Libres se opusieron a una prohibición general de cuchillos. "No tenemos un problema de armas en Alemania, sino un problema de criminalidad. Aquellos que rechazan nuestras leyes, desean establecer la Sharia y no les gusta nuestra sociedad no serán disuadidos por una prohibición de cuchillos", explicó el candidato principal Matthias Berger. El número de delitos cometidos por migrantes es preocupante. "Exigimos castigos más rigurosos para los solicitantes de asilo que violan nuestras leyes fundamentales. Aquellos que buscan refugio en Alemania deben cumplir nuestras reglas - de lo contrario, no tienen lugar en nuestra sociedad".

Kretschmer: Simpatía por los fallecidos, heridos y sus familias

Los políticos en Sajonia expresaron su shock por el incidente de Solingen. Kretschmer recordó: "El ataque por incendio en Solingen en los años 90 fue una experiencia traumática para Alemania reunificada". Luego citó las palabras de la sobreviviente Mevlüde Genc, 'Y sin embargo, no reaccioné con odio', que fueron profundas. "Treinta años después, ocurre un ataque horrendo en la misma ciudad - pero podría haber ocurrido en cualquier lugar de Alemania. Nuestros pensamientos están con los fallecidos, heridos y sus familias". De manera similar, Köpping dijo: "Lamentamos a las víctimas. Nos preocupamos por los heridos. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias y a todos aquellos que tuvieron que presenciar este evento trágico de primera mano. Nuestro más profundo agradecimiento se extiende a los servicios de emergencia, y nuestro mayor respeto a las autoridades de seguridad por su rápida respuesta".

