- Discurso pendiente sobre la adquisición de instalaciones hidroeléctricas

Se compartió una actualización de "Nuevos Desarrollos" para Baviera por el Ministro-Presidente Markus Söder (CSU) en un comunicado gubernamental en junio. Un punto clave mencionado fue la incautación de más de 80 plantas hidroeléctricas de Uniper a través de un proceso llamado derechos de reversión.

Desde entonces, no ha habido discusiones entre el Estado Libre y Uniper, como se reveló en una consulta del SPD al Landtag. Un representante de Uniper también confirmó esta información, que fue reportada inicialmente por la Corporación de Radiodifusión de Baviera.

A partir de 2030, el Estado Libre podría comenzar a ejercer sus derechos de reversión en contratos antiguos y comprar plantas hidroeléctricas a Uniper. Sin embargo, en lugar de negociar con la empresa, el Estado Libre parece estar esperando una solución del gobierno federal, que tomó el 99% de Uniper durante la crisis energética causada por la guerra de Ucrania.

La compra inmediata no fue factible debido al Ministerio Federal de Finanzas

La compra inmediata de las plantas hidroeléctricas de Uniper por parte del Estado Libre no ha sido exitosa hasta ahora debido al Ministerio Federal de Finanzas, según un portavoz del Ministerio Bávaro del Medio Ambiente. Se están investigando las "opciones para manejar los derechos de reversión".

Sin embargo, la iniciativa para encontrar una solución más rápida con el gobierno federal, independiente de los derechos de reversión, parecía poco probable que tuviera éxito desde el principio. Debido a las restricciones legales, Uniper sigue teniendo la responsabilidad completa del negocio operativo, incluyendo la venta de plantas hidroeléctricas, según el Ministerio Federal de Finanzas. Esta información debería haber sido conocida por el gobierno estatal de Baviera, agregó un portavoz del Ministerio Federal de Finanzas.

El SPD llama a conversaciones con Uniper

La fracción del SPD encuentra desconcertante el enfoque del Estado Libre. El gobierno estatal aún no ha respondido a la sugerencia de Berlín, dijo un portavoz. Sutilmente insinuado entre líneas: "¿Por qué no hablas tú mismo con la dirección?". El portavoz de política energética Florian von Brunn instó: "El gobierno de Söder debe actuar ahora y negociar directamente con la dirección de Uniper sobre la nacionalización de las plantas hidroeléctricas".

Su demanda va más allá. Las negociaciones también deberían cubrir la adquisición de la planta hidroeléctrica de Walchensee y las plantas de almacenamiento por bombeo. La planta hidroeléctrica de Walchensee, como símbolo de la historia industrial y la electrificación de Baviera, debería pertenecer al Estado Libre y al pueblo bávaro, cree von Brunn. No hay derecho de reversión para la planta hidroeléctrica de Walchensee ni para las plantas de almacenamiento por bombeo.

Uniper no muestra interés en vender las plantas hidroeléctricas

Por otro lado, Uniper no muestra interés en vender las plantas hidroeléctricas. La reversión no puede ser impedida, dijo un portavoz. Sin embargo, la energía hidroeléctrica es crucial para la producción de electricidad sin CO2 de Uniper, enfatizó. No se está considerando la venta de la planta hidroeléctrica de Walchensee y las plantas de almacenamiento por bombeo.

En este momento, el Ministerio del Medio Ambiente no puede proporcionar una estimación del costo para que el Estado Libre adquiera las aproximadamente 85 plantas hidroeléctricas de Uniper que tienen derechos de reversión, ubicadas en el Isar, Lech, Danubio y Meno. Estas plantas pueden ser adquiridas por el Estado Libre en buen estado estructural y después de una compensación a Uniper. Los detalles de esta compensación deben negociarse para cada planta hidroeléctrica individual.

Surgen críticas debido a la retirada gradual de los derechos de propiedad en las plantas hidroeléctricas a partir de 2030. Algunos argumentan que esto podría llevar a un sistema fragmentado de responsabilidades durante muchos años, lo que podría afectar negativamente la gestión efectiva de inundaciones. No está claro de inmediato si el Ministerio del Medio Ambiente comparte esta preocupación, según la respuesta del portavoz a una consulta.

El Ministerio Federal de Finanzas ha sido un obstáculo para una compra inmediata de las plantas hidroeléctricas de Uniper por parte del Estado Libre. La fracción del SPD insta al gobierno de Söder a negociar directamente con la dirección de Uniper sobre la nacionalización de las plantas hidroeléctricas.

Lea también: