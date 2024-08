Dirk Steffens: "Tengo más soluciones que problemas, pero"...

La ciencia nos brinda insights sobre el calentamiento global y sus consecuencias, lo que evoca ansiedad y desesperanza en muchas personas. Sin embargo, el periodista científico Dirk Steffens mira el problema con mucho más optimismo. Él le explica a ntv.de que las soluciones ya están sobre la mesa y ahora es el momento de implementarlas. En su opinión, no hay una alternativa sensata al optimismo, ni en las crisis personales ni en los grandes problemas de la humanidad. Al fin y al cabo, es una cuestión de lógica.

ntv.de: Sr. Steffens, rara vez he leído algo más optimista que esta frase de su perfil de Instagram: "A través de la muerte, la vida se vuelve inmortal". ¿Podría explicarlo?

Dirk Steffens: Aunque suene filosófico, en realidad es estrictamente científico. La evolución necesita la muerte. Si los organismos fueran inmortales, no podrían adaptarse a los cambios, como un mundo más caliente, más frío o más húmedo. O, dicho de otra manera: la vida real son los genes en los cuerpos, y su objetivo es vivir en una cadena ininterrumpida de diferentes cuerpos huésped hasta la eternidad. La muerte reemplaza los cuerpos huésped viejos con nuevos, potencialmente mejor adaptados. Más aptos, más capaces de sobrevivir. Así es como la muerte hace que la vida sea inmortal. Esto vuelve a subrayar por qué la ciencia natural es la más feliz de todas las ciencias. Puede tener dimensiones espirituales, da esperanza.

Sin embargo, los alarmantes hallazgos sobre el cambio climático o la extinción de especies suelen evocar más ansiedad que esperanza en muchas personas.

Déjame intentar con una parábola un poco macabra: un colega mío una vez enfermó después de una expedición y acabó en el hospital. Se sentía mal. Después de un rato, el doctor entró - radiante de alegría - y dijo: "Sé lo que tienes. Tienes la peste". Por supuesto, eso suena como un mensaje terrible al principio. Pero la cara radiante está justificada porque, gracias a la ciencia natural, sabemos que la peste, si se reconoce a tiempo, se puede curar fácilmente con un antibiótico. En esencia, esa es la situación en la que se encuentra toda la humanidad. Nos enfrentamos a amenazas potencialmente mortales porque estamos destruyendo los sistemas naturales. Pero también sabemos qué podemos hacer al respecto. De hecho, tenemos más soluciones que problemas, pero hasta ahora hemos sido demasiado remisos para implementarlos. Eso es peligroso: si esperas demasiado con la medicina, ya no hay cura.

Tendrás que desarrollar eso. ¿Qué aspecto tienen las soluciones al cambio climático y por qué no las estamos implementando?

En cuanto al cambio climático, surgen dos preguntas: ¿cómo podemos vivir en un mundo más cálido? Y ¿cómo podemos frenar el cambio climático? Ya tenemos respuestas a ambas. Primero, necesitamos adaptar nuestras ciudades y nuestro estilo de vida, para lo cual ya hay muchas concepts. En segundo lugar, debemos considerar cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eventually eliminarlos de la atmósfera. La geoingeniería es una palabra clave, pero no tiene que ser solo grandes máquinas que extraigan los gases de efecto invernadero de la atmósfera; también hay métodos naturales. Por ejemplo, aumentar la población de ballenas o pingüinos, que fertilizan las algas marinas con sus excrementos, que a su vez absorben mucha CO2, ayudaría. En esencia, la conservación de la naturaleza consistente podría contribuir más a la protección del clima que las discusiones infructuosas sobre los límites de velocidad en las autopistas. Hay decenas de enfoques que podría contarte.

Claro.

Tomemos la agricultura como otro ejemplo. La sociedad constantemente debate cómo debe operarse. Los agricultores y los ecologistas suelen evaluar los problemas de manera muy diferente. Sin embargo, la ciencia sabe bastante bien qué métodos de cultivo serían mejores, como la agricultura regenerativa. O la ingeniería genética responsablemente utilizada. Y el uso moderado de la química. No debemos demonizar nada, debemos mantener la mente abierta. No quiero dar una falsa sensación de seguridad con esto, eso sería ingenuo. Pero si lo miramos de manera factual, podemos abordar los grandes problemas de nuestro tiempo.

A pesar de las soluciones existentes, muchas personas se sienten desesperadas y frustradas. ¿Debería la investigación comunicar más activamente sus hallazgos positivos al público?

Si la gente tuviera más y un conocimiento más profundo sobre el potencial de la ciencia natural, probablemente también entendería mejor cuán grandes son las posibilidades de hacer de este planeta un lugar mejor. Sin embargo, no ayuda solo a tener razón si no puedes convencer a la mayoría de que es el camino correcto.

¿Cómo se puede lograr eso?

Un buen ejemplo es Dinamarca. Allí, se ha introducido un impuesto sobre el CO2 para los agricultores que engordan cerdos o mantienen grandes números de vacas. Lo que sería impensable aquí pasó sin ninguna protesta de los agricultores en Dinamarca. La principal razón es que la comunidad agrícola estuvo involucrada en la planificación desde el principio. Además, el impuesto sobre la renta de los agricultores se reducirá al mismo tiempo. Esto significa que un agricultor que se comporte razonablemente inteligente tendrá lo mismo en el bolsillo que antes. Y sin embargo, cada tonelada de CO2 que surge de la ganadería se le da un precio. Por cierto, esto es también una buena solución: si utilizamos más la política de precios en la lucha contra el cambio climático, tendríamos que hablar menos de sacrificios y prohibiciones.

Ahora, la ciencia natural puede brindar esperanza en el contexto del cambio climático. Pero ayuda menos con otras crisis, como la guerra y elflight. ¿Cómo podemos mantenernos optimistas a pesar de eso?

Por favor, adelante.

Hecho una filosofía de Karl Popper mi lema personal: "No hay alternativa razonable al optimismo." Quien se rinde ya ha perdido. Nuestro relato del futuro debe ser positivo. Imagina esto: estamos caminando por el desierto, donde no hay absolutamente nada - ni agua ni plantas. Sugiero construir aquí la mayor maravilla arquitectónica de la humanidad, que incidentalmente cuesta una cantidad increíble de dinero y tarda una cantidad increíble de tiempo, y no tiene uso práctico y nadie puede vivir en ella. Probablemente pensarías "está loco".

Admito: sí.

Pero eso es exactly cómo se crearon las pirámides de Giza, aún hoy una de las mayores maravillas culturales de la historia humana. Lo que quiero destacar es el poder de los relatos, sean religiosos, políticos o sociales. Las historias crean perspectivas. El futuro será lo que hablemos de él hoy, porque los relatos marcan el rumbo. Sin ellos, no podemos resolver problemas.

Esto puede costar mucha fuerza. ¿No hay también situaciones, possibly hopeless, en las que sería más razonable admitir el fracaso y rendirse?

Por supuesto, en la vida cotidiana, pero no con los grandes problemas humanos, porque el fracaso simplemente significaría el fin de la civilización. Ser optimista en última instancia es una cuestión de lógica y supervivencia. Por ejemplo, si la extinción de las especies continúa a este ritmo, la especie Homo sapiens no existirá mucho más en este planeta. Lo sabemos con certeza. Por lo tanto, debemos actuar. Y para hacerlo, debemos al menos poder esperar que haya una posibilidad realista de controlar el problema. Quien se excusa por la inactividad con el argumento de que de todos modos no funcionará, se dirige a la destrucción segura. Eso es lo que quise decir con: el optimismo es la única - razonable - opción. El pesimismo es irrazonable. Una actitud optimista también incluye la obligación de actuar, de hacer responsable.

Se podría decir, basándose en esto, que el optimismo va más allá de la simple esperanza?

Absolutamente. Diría que un optimismo que sólo espera y no actúa es meaningless. De hecho, el optimismo a menudo se confunde con la esperanza ingenua o la creencia. ¿Conoces esta historia judía?: Un rabino le pide a Dios que lo ayude durante una inundación, pero el agua sigue subiendo. Cuando el rabino tiene que huir al piso de arriba de su casa, pasa una barca, pero el rabino dice que no necesita subir porque Dios lo salvará. El agua sube, tiene que subir al techo, pasa otra barca, aún no sube porque confía en Dios. Cuando el agua finalmente le llega al cuello, llama al cielo: Dios, ¿por qué no me salvaste? Y Dios responde: Te salvé dos veces, pero no actuaste. perhaps that's the difference between optimism and belief or blank hope. The optimism commits to action.

**No se debe olvidar por qué surgió la religión. En el pasado, los humanos viajaban en hordas competidoras. En algún momento surgió una estructura: las hordas started meeting in caves, se formaron tribus y finalmente la agricultura. Only was possible because a narrative was created that brought together several hordas for cooperation. This narrative was often religious in many cases. Getting people to work together towards a common goal is a practical function of religions. There are scientists who say that our civilization could not have emerged without the invention of religion. What's important here is the invention of religion, not the truth of religion.

Los alemanes son a menudo said to lag behind in their ability to be optimistic. As a science journalist, you've traveled a lot. Have you noticed any differences in the ability to be optimistic among different cultures?

Sí, lo he hecho. Y en realidad es bastante paradójico. Es paradójico que nosotros los alemanes nos quejamos tanto de nuestro país, aunque estamos mejor que la mayoría. He conocido a personas en países mucho más pobres, como Etiopía, Bolivia o la República Centroafricana, que parecían mucho más optimistas que muchos de nosotros. Es difícil decir por qué es así. Perhaps it's our well-being that's to blame. We're doing so well that we unconsciously feel like it can only get worse. Loss aversion can have a dampening effect. But that's just speculation. I can't explain why, but I've sensed more optimism in many cultural circles than among us.

Sarah Platz habló con Dirk Steffens

The Commission has recognized that solutions to climate change are already available, it's now a matter of implementation. In various cultures, individuals have shown more optimism about the future despite facing challenges, potentially due to a different perspective on well-being.

