Diriyah: el último "giga proyecto" destinado a transformar Arabia Saudí

Tan grande, de hecho, que el país está centrando sus esfuerzos en lo que está llamando "giga-proyectos", desarrollos que forman una parte clave del plan Vision 2030 del Reino para crear nuevos ecosistemas económicos e impulsar la diversificación.

Arabia Saudí pretende atraer a 100 millones de visitantes al año antes de 2030, un objetivo nada desdeñable si se tiene en cuenta que el país no recibió a sus primeros turistas portadores de eVisa hasta 2019.

Nuevos destinos futuristas y a veces polémicos, como NEOM, con su ciudad espejo de 170 kilómetros sin coches The Line y la estación de deportes de invierno de Trojena, están surgiendo en todo el Reino para atraer a estos visitantes, junto con otros proyectos que se centran en la historia antigua de la nación, como las tumbas nabateas de AlUla y las ciudades oasis de Khaybar y Tayma.

A las afueras de la capital saudí, Riad, hay otro gigantesco proyecto que pretende atraer a 27 millones de esos visitantes anuales a un recinto de 14 kilómetros cuadrados repleto de atracciones históricas y culturales.

Considerada la cuna de la nación, Diriyah es la sede ancestral de la dinastía Al Saud y alberga At-Turaif, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sede del Primer Estado Saudí, fundado en 1727.

Diriyah tiene una enorme importancia para la Arabia Saudí moderna, tanto histórica como culturalmente. Y como gigantesco proyecto clave en el plan Visión 2030 del Reino, hay presión para hacerlo bien.

Un precio multimillonario

Jerry Inzerillo, Consejero Delegado de la Autoridad de Desarrollo de la Puerta de Diriyah, ha recibido el encargo de hacerlo bien. Veterano de la hostelería desde hace cinco décadas, dirige un equipo que aspira a desarrollar Diriyah como proyecto emblemático de Vision 2030, proporcionando "experiencias culturales sin parangón a los visitantes e impulsando el crecimiento económico del Reino".

"Estamos comprometidos con la conservación y promoción de la historia y la cultura de la ciudad, y esperamos dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo para que sean testigos de su belleza y formen parte del legado que representa", afirma.

Construir un destino no es barato.

Diriyah es un proyecto de 63.200 millones de dólares que, según Inzerillo, es "uno de los mayores y más complejos del mundo".

Pero, ¿qué pueden hacer los visitantes una vez allí?

Las primeras fases del plan maestro se inauguraron a finales de 2022, e incluyen el sitio del Patrimonio Mundial At-Turaif, con nuevas galerías y museos que trazan la historia de Diriyah, junto con restos de murallas, palacios reales y mezquitas.

Justo enfrente se encuentra Bujairi Terrace, un conjunto de restaurantes construidos en el estilo arquitectónico tradicional najdi de ladrillos de barro de la región, entre los que se incluyen locales de alta cocina saudí y restaurantes internacionales como Angelina, COVA y Sarabeth's.

Pero los planes para Diriyah van mucho más allá de unos cuantos restaurantes y museos.

"Tenemos un plan director que se va adaptando para mantenernos en el buen camino, y lanzaremos nuevos activos cada año hasta 2030", dice Inzerillo. "Nuestro objetivo es crear un centro cultural de categoría mundial en el corazón de la nación".

Música y luces

En Diriyah abrirán sus puertas 38 nuevos hoteles y complejos turísticos, entre ellos algunos de grandes marcas como Ritz-Carlton, Park Hyatt y Raffles, además de seis museos, 26 atracciones culturales, más de 400 tiendas de lujo y estilo de vida, y más de 100 zocos y bazares.

Seis parques se extenderán a lo largo de 2,6 kilómetros cuadrados, repletos de decenas de miles de árboles y atravesados por senderos y caminos para pasear a pie, en bicicleta o a caballo.

Los eventos también serán uno de los principales focos de atención del destino, y ya hay un apretado programa en marcha. La edición de 2022 de la Temporada Diriyah comenzó en octubre y se prolongó hasta el 22 de febrero de 2023, con eventos de gran energía como la carrera de Fórmula E Diriyah de enero y conciertos de John Legend, French Montana y Martin Garrix.

En la actualidad, los palmerales de Diriyah se están transformando con instalaciones de luz inmersivas de artistas internacionales y saudíes, como Masamichi Shimada y Balqis AlRashed, en el marco de las Noches de Diriyah, con conciertos de música árabe, restaurantes pop-up y salones de shisha que atraen a los residentes de la capital.

El Festival Urbano de Diriyah se celebró del 10 al 11 y del 15 al 18 de febrero, con parkour, skate, breakdance y la Copa del Mundo de BMX Freestyle 2023.

Diriyah va camino de cambiar la fisonomía de Riad en su conjunto. No sólo ofrecerá a los turistas más motivos para visitarla, sino que las nuevas infraestructuras que se están introduciendo -estrategias de ciudad inteligente, zonas peatonales, mayor uso del transporte público y una nueva conexión de metro- supondrán un soplo de aire fresco en comparación con el tristemente famoso tráfico de Riad.

Se espera que unas 100.000 personas se instalen en las nuevas zonas residenciales de Diriyah.

El patrimonio de At-Turaif cobra vida para los visitantes gracias a un equipo de 30 jóvenes y entusiastas guías saudíes que los conducen a través de galerías en las que se traza la historia de Diriyah y se profundiza en temas como la equitación, la arquitectura tradicional, la moneda y el comercio.

Los visitantes pueden incluso explorar el yacimiento en compañía de la realeza. Una de las guías es la princesa Al-Jawhara Abdulmohsin Al-Saud, de 30 años, miembro de la familia Al-Saud, cuya patria ancestral es ésta.

Grandes esperanzas

La princesa declaró a la CNN que fue una visita a At-Turaif con su familia lo que la decidió a asumir un papel en la floreciente industria turística del país. Como parte del equipo de experiencias de At-Turaif, guía a los visitantes a través de exposiciones centradas en los primeros imanes que desempeñaron un papel fundamental en la formación de la Arabia Saudí moderna.

"Sabía que quería participar en la conservación y difusión de este tesoro cultural", explica por correo electrónico. "Me presenté a la Diriyah Company y me encantó que me dieran la oportunidad de contribuir a dar vida a la historia de At-Turaif para visitantes de todo el mundo".

Con su herencia familiar, el papel tiene aún más significado para ella. "Como miembro de la Casa de Saud, guiar a los visitantes por Diriyah es una experiencia verdaderamente significativa y humilde. Tengo el privilegio de dar vida a sus historias para que todos puedan apreciarlas y aprender de ellas".

Hay grandes esperanzas de que Diriyah atraiga a visitantes tan interesados en el patrimonio cultural del reino como en sus ambiciosos desarrollos futuristas.

Inzerillo confía en que así sea, pues cree que Diriyah ofrece tanto a los saudíes como a los visitantes, dando a todos la oportunidad de comprender la cultura, la historia y las tradiciones de Arabia Saudí.

"Para los locales, es una oportunidad de celebrar y reconectar con la rica historia y cultura que han heredado", afirma.

"Para los visitantes, es una oportunidad de sumergirse en una experiencia cultural única y auténtica, de explorar At-Turaif, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y de descubrir la arquitectura tradicional y la belleza natural de esta ciudad construida con tierra."

