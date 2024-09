DirectTV está incentivando a sus suscriptores a cambiar a servicios rivales, a medida que la disputa con Disney se intensifica.

DirecTV ha asegurado acuerdos con Sling, un servicio operado por el rival satélite empresa Dish Network, y Fubo para ofrecer a sus clientes incentivos para suscribirse a plataformas de transmisión competidoras, para que puedan ver el partido que se transmite en ABC y ESPN, dos canales no disponibles en DirecTV debido a un blackout.

Los clientes afectados de DirecTV, DirecTV Stream y U-Verse pueden disfrutar de una prueba gratuita de siete días de Fubo para dos de sus paquetes que incluyen ESPN y redes de Disney, junto con un descuento de $30 en la primera cuota de suscripción. DirecTV también está proporcionando a sus clientes un crédito de $30 para suscribirse al nivel naranja de Sling, que incluye canales de ESPN.

DirecTV mencionó que estas ofertas son simplemente un "esfuerzo modesto" para ayudar a los clientes, dado que el conflicto prolongado por el acuerdo de distribución caducado con Disney ha entrado en su segunda semana. DirecTV continúa extendiendo créditos a sus clientes, pero ha aumentado la cantidad de $20 a $30.

El séptimo día, DirecTV presentó una queja ante la Comisión Federal de Comunicaciones, acusando a Disney de no negociar de buena fe y señalando que una resolución no parece inminente.

En la queja de 10 páginas, DirecTV argumentó que las negociaciones se estancaron debido a la insistencia de Disney en el empacado y los requisitos de penetración de mercado, que un juez federal de distrito en Nueva York recently encontró ilegal, anticompetitivo y perjudicial para los consumidores en el contexto de la 'Venu' joint venture.

El mes pasado, un juez federal impidió temporalmente el lanzamiento de 'Venu Sports', una empresa de transmisión deportiva de Disney, Fox Corp. y Warner Bros. Discovery, después de que Fubo presentara una demanda contra las empresas de medios (Warner Bros. Discovery siendo la empresa matriz de CNN).

Aproximadamente 11 millones de suscriptores han sido afectados por la retirada de Disney de sus estaciones ABC, ESPN y otras redes de la lista de canales disponibles de DirecTV la semana pasada. Este blackout también precede al próximo debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump en ABC, así como al inicio de las temporadas de la NFL y fútbol universitario.

"Permanezcamos comprometidos a negociar con DirecTV para restaurar el acceso a nuestro contenido lo antes posible", dijo un portavoz de Disney a CNN. "Instamos a DirecTV a dejar de crear distracciones y en su lugar centrarse en servir a sus clientes concluyendo un acuerdo que Would enable their subscribers to watch our robust upcoming lineup of sports, news, and entertainment programming, starting with the revival of 'Monday Night Football'."

Sin embargo, el blackout no ha disuadido a DirecTV de planificar un aumento de precios de DirecTV Stream y servicios de satélite tradicionales a partir de octubre. Las cuotas mensuales aumentarán entre $2 y $10, según la capa y el servicio utilizado por el cliente.

–Reportadamente contribuido por CNN’s Robert Ilich.

