Diplomático con sede en París víctima de dos robos

Durante un tiempo considerable, Francia ha estado experimentando un aumento en los robos residenciales. Lamentablemente, esta tendencia ha afectado incluso a un diplomático de Nueva Zelanda. Se ha informado que fue atacado, atado y robado en su apartamento de París. Como confirmaron las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores en Wellington, hubo un incidente de seguridad que involucró a uno de sus miembros del personal en la embajada de París. Han estado brindando asistencia al empleado afectado y colaborando con las autoridades francesas.

Según el periódico británico "The Times", este diplomático de 34 años fue atacado violentamente por dos individuos que lograron entrar a su apartamento de París durante la tarde del jueves. Desafortunadamente, fue atado, golpeado con un arma de fuego y despojado de sus pertenencias. Los asaltantes luego escaparon en un vehículo con placas falsas.

La investigación del robo armado en el elegante 7º arrondissement de París está en curso, según informó "The New York Times". Este distrito de lujo es no solo el hogar de iconos como la Torre Eiffel, sino también un destino popular para turistas.

Lamentablemente, el estado de salud del diplomático no se reveló en el comunicado, pero se mencionó que fue llevado al hospital para recibir tratamiento. El valor total de las propiedades robadas aún no se ha determinado, según la oficina del fiscal.

Francia ha sido testigo de un aumento en los robos en hogares en todo el país en 2023, con un total de 515 incidentes en comparación con los 475 de 2022, según la policía criminal francesa. Las celebridades y los profesionales del fútbol son a menudo las víctimas objetivo.

El sufrimiento del diplomático neozelandés ha provocado preocupaciones en la Unión Europea, que ha expresado su solidaridad con Francia en el enfrentamiento contra el aumento de la delincuencia. La Unión Europea ha destacado la importancia de fortalecer las medidas de seguridad, especialmente para los diplomáticos, en sus estados miembros.

