Diplomacia de los fideos en Yaoji Chaogan: los comensales acuden en masa al popular restaurante de Pekín que Biden visitó en 2011

Eso parece incluir al propietario de Yaoji Chaogan, un restaurante de Pekín que recibió a Biden en 2011.

Poco después de que Biden fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, el restaurante atrajo colas de curiosos comensales chinos que esperaban probar lo que comió el presidente electo hace nueve años.

"Creo que refleja en parte el cierto interés de la gente por la campaña de Biden", explica su propietario, Yao Yan, a CNN Travel.

"Ahora, cuando la gente viene a Pekín, ya sea por trabajo o de viaje, no sólo quiere ver algunos lugares pintorescos o sitios históricos; también quiere experimentar la cultura gastronómica de Pekín. Cuando la gente se enteró de que Biden había estado en nuestro restaurante, vinieron a ver qué había probado antes."

La famosa visita de 2011

Biden, que por aquel entonces visitaba Pekín en calidad de vicepresidente de Estados Unidos, hizo una parada no anunciada en el restaurante familiar sin florituras el 18 de agosto de 2011.

"Su llegada sorprendió y encantó a los comensales", recuerda Yao.

"El vicepresidente Biden se mostró muy desenvuelto y bromista. La gente le aplaudía de vez en cuando. Estaba contento de estar con los comensales chinos. Presentó a su nieta, se hizo fotos con los comensales e intercambió impresiones con ellos. Probó nuestros platos y también hizo buenos comentarios sobre nuestra comida. Le pareció deliciosa".

Yaoji Chaogan (traducido como "los hígados fritos de Yao") está especializado en chaogan, un guiso popular de Pekín que lleva hígado e intestinos de cerdo.

Biden, sin embargo, no se atrevió con los despojos.

Él y el equipo visitante -un grupo de cinco personas- pidieron cinco platos de zha jiang mian (fideos con pasta de judías), 10 bollos al vapor, pepinos aplastados, patatas ralladas y ensaladas de ñame de montaña.

Tras su comida, se añadió al menú en su honor el "Biden Set", con los platos que probó.

"No me decepcionó [que no probara Chaogan]", dice Yao. "Chaogan es único. Los pekineses conocen su sabor desde la infancia y están más acostumbrados a comerlo. Pero los amigos de otros lugares quizá no estén acostumbrados". Además, fue voluntad propia de Biden venir a Yaoji, y no le hicimos ninguna recomendación.

"Pero aun así, Biden conoce muy bien la cultura culinaria china, porque pidió fideos con pasta de judías, que es un plato auténtico que representa a Pekín".

Los medios locales señalaron que Biden se disculpó por interrumpir la comida de sus compañeros y pagó 100 yuanes (15 dólares) por la comida de 79 yuanes de su equipo. Al parecer, pidió al restaurante que se quedara con el cambio, ya que era costumbre estadounidense dejar propina, así como un gesto para pagar las molestias que habían ocasionado.

Los medios de comunicación chinos bautizaron la parada como "diplomacia de los fideos".

"Como empresa, también nos alegramos de haber dado a conocer la cultura gastronómica de nuestro país a amigos extranjeros", dice Yao. "Nos sentimos muy honrados de poder hacerles probar nuestra comida china".

"Le damos la bienvenida en cualquier momento"

Aunque la visita sólo duró 20 minutos, fue suficiente para impulsar el negocio de Yaoji Chaogan. La tienda, fundada hace más de 30 años, abrió una segunda sucursal en 2012. Actualmente cuentan con tres establecimientos.

Y ahora la victoria de Biden ha suscitado una nueva oleada de interés en el restaurante original de Yaoji Chaogan, con capacidad para 40 comensales y situado cerca de la histórica Gulou (Torre del Tambor) de la capital china.

Tras su reciente victoria, hambrientos lugareños y medios de comunicación acudieron a fotografiar una pared cubierta de fotos de la visita del presidente electo y a pedir el "Biden Set".

"Cuando Biden nos visitó, yo aún estaba en la universidad. Quién iba a pensar que nueve años después, este caballero mayor ha cumplido su sueño presidencial estadounidense. Espero que la relación sino-estadounidense pueda salir pronto del bache de la era Trump", dijo un comensal, según un informe del China Times de Taiwán.

Otro comensal comentó la subida de precios a lo largo de los años, señalando que un tazón de fideos cuesta ahora 18 yuanes (2,70 dólares). Hace nueve años costaba 9 yuanes (1,40 dólares).

Yaoji Chaogan ha cosechado buenas críticas a lo largo de los años y tiene una puntuación de 3,94 sobre cinco estrellas en Dianping, la web de críticas gastronómicas más popular de China.

La mayoría de los críticos van a Yaoji por su chaogan y su desayuno al estilo de Pekín: jiaoquan (anillos de masa fritos) con leche de judías mungo.

"Si Biden tiene la oportunidad de venir a Pekín cuando sea presidente de EE UU, espero que pueda volver a nuestro restaurante a probar platos pekineses", dice Yao.

"Como viejo amigo y como comensal, le damos la bienvenida en cualquier momento".

No es la primera vez que una figura política se centra en la comida callejera de China.

Xi Jinping también ha provocado algunas modas gastronómicas.

En 2013, en la tienda de dumplings al vapor Qing-Feng de Pekín se creó un "set del presidente" después de que él mismo hiciera cola, pagara y recogiera su almuerzo de dumplings de 21 RMB (2 dólares).

Xi también ayudó a impulsar la venta de fideos de sangre de cerdo visitando una tienda de fideos en Fuzhou, hace más de dos décadas. Volvió en otra visita en 2014.

