Dinamarca distribuye fondos de ayuda militar significativos y aprovecha los recursos financieros rusos congelados.

19:58 Dirección Rusa de la Central Nuclear de Zaporizhzhia Acusa a Ucrania de Asaltar Subestación Cercana

La dirección de la Central Nuclear de Zaporizhzhia bajo gestión rusa alega que las fuerzas ucranianas han llevado a cabo un asalto en una subestación cercana, destruyendo un transformador. En un comunicado de Telegram, afirman que el fuego de artillería golpeó un transformador en la subestación "Raduga" en el centro de la ciudad de Enerhodar en el sureste de Ucrania, según informó Reuters. El incidente se describe como "otro acto de terrorismo diseñado para destabilizar la situación en la zona residencial cerca de la Central Nuclear de Zaporizhzhia". También se compartió una foto de humo saliendo de la azotea de un edificio. Los informes indican que el suministro de energía a Enerhodar ha remainedo intacto. La Central Nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa con seis reactores, fue tomada por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Ambos bandos se acusan mutuamente de atacar o planear un ataque en la planta con frecuencia.

20:31 Noruega Considera la Possibilidad de Erguer una Valla en su Frontera con Rusia

Noruega podría erigir una valla a lo largo de su frontera con Rusia, según sugirió la Ministra de Justicia Emilie Enger Mehl. "Una valla fronteriza es intrigante porque disuade y también incluye sensores y tecnología para detectar cuando individuos se mueven cerca de la frontera", dijo Mehl a NRK en una entrevista. El gobierno noruego está considerando actualmente varias mejoras de seguridad a lo largo de los 198 kilómetros de frontera, como aumentar el personal fronterizo o intensificar la vigilancia, además de construir una valla. Mehl visitó Finlandia en el verano para observar cómo el país había fortalecido su frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. Finlandia cerró todos los cruces fronterizos con Rusia al final de 2023 después de que más de 1.300 migrantes de terceros países entraran sin documentos suficientes en un plazo de tres meses. Finlandia acusa a Rusia de "guerra híbrida".

17:21 Dinamarca Aprueba un Paquete de Ayuda Militar Adicional para Ucrania

Dinamarca ha autorizado un paquete adicional de ayuda militar para Ucrania, valorado en 1.300 millones de coronas danesas (aproximadamente 174 millones de euros), para proporcionar armas y equipo militar producido en Ucrania para su despliegue en primera línea, según declaró el Ministerio de Defensa danés. La financiación también abarcará la asignación de activos rusos congelados. Además, el gobierno de Copenhague ha anunciado planes para crear un centro conjunto de industria de defensa danés-ucraniano en Kiev, fomentando nuevas asociaciones en el sector de la defensa, según indicó el Ministerio de Negocios e Industria de Dinamarca. "Las guerras no se ganan solo en el campo de batalla, sino también en la industria", revela el Ministro Morten Bødskov.

19:25 Zelensky: Putin es Reticente a Utilizar Armas Nucleares debido a su "afición por su vida"

El Presidente Volodymyr Zelensky duda de las persistentes amenazas nucleares que emanan del Presidente ruso Vladimir Putin. Es probable que Putin tenga una fuerte aversión a desplegar armas nucleares, comenta el presidente ucraniano en una entrevista con Fox News. "Nadie puede adivinar sus pensamientos", dice Zelensky en la entrevista, prevista para publicarse más tarde hoy en el canal de YouTube oficial del presidente. "Podría utilizar armas nucleares contra cualquier nación en cualquier momento - o no". Sin embargo, no cree que Putin optará por tal acción.

18:59 Fuertes Bombardeos de Artillería y Ataques Aéreos Rusos Provocan Caos en las Fronteras Orientales de UcraniaFuertes combates de artillería y ataques aéreos rusos que incluyen bombas planeadoras han perturbado las fronteras en el este de Ucrania. Alrededor de 20 asentamientos cerca de Sumy y Kharkiv fueron bombardeados por la artillería rusa, según la actualización nocturna del Estado Mayor en Kyiv. Se informaron nuevos ataques rusos en las líneas de defensa ucranianas desde los puntos calientes alrededor del Donbass. Se frustraron trece ataques cerca de Pokrovsk y se detuvieron diecisiete avances rusos cerca de Kurachove. La información sigue sin confirmar. Combates de intensidad similar se informaron en las cercanías de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos temen que la pequeña ciudad en la sección sur del Donbass pronto caiga en manos de las fuerzas rusas.

18:21 Ucrania Confirma un Gran Ataque con Drones en un Depósito de Municiones en VolgogradoUcrania parece haber atacado un depósito de municiones ruso en la región sur de Volgogrado con más de 100 drones, según el propio ejército ucraniano. El depósito militar en Kotluban fue objetivo, con fuegos y detonaciones de municiones vistas en el sitio, informó el ejército ucraniano en Telegram. Un representante del sector de defensa de Ucrania anunció que 120 drones ucranianos volaron más de 600 kilómetros para atacar el depósito de armas, dañando "almacenes de municiones y cohetes, lo que resultó en una disminución de municiones para las unidades del ejército de ocupación ruso". Rusia aún no ha reconocido el ataque.

17:42 Baerbock: Armas de largo alcance cruciales para vencer la cinta de minas de UcraniaLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, cree que Ucrania debería utilizar armas de largo alcance para su defensa: "Siempre he destacado que son vitales, especialmente para romper el campo de minas en el este de Ucrania", señala la política verde en ARD. Cuando se le pregunta si Alemania suministrará más armas en el futuro, dice: "He aclarado mi posición, el Canciller Olaf Scholz tiene una opinión opuesta. En una coalición, cuando no podemos acuerdo, no podemos respaldarlo. Eso es lo que hacen los americanos, los británicos y los franceses". El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está abogando por la aceptación de armas occidentales que pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros más allá de la frontera con Rusia. Esto permitiría, por ejemplo, a los bombarderos atacar sus bases. Los EE. UU. tendrían que permitir el uso de misiles ATACMS, y Reino Unido tendría que permitir el uso de misiles de crucero Storm Shadow. Los misiles de crucero Taurus de Alemania podrían incluso alcanzar Moscú, a diferencia de armas comparables de Reino Unido o Francia.

17:08 Aproximadamente 500 Investigadores Afectados por la Interrupción de la Cooperación de CERN con RusiaAproximadamente 500 investigadores afiliados a instituciones rusas se verán afectados por el cese inminente de la cooperación de CERN con Rusia, según la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Estos científicos tendrán que detener sus colaboraciones con la expiración del contrato el 30 de noviembre, confirma un portavoz de CERN, corroborando informes de los medios. CERN decidió poner fin a la cooperación con Rusia y su aliado Bielorrusia en junio de 2022 después de la invasión rusa de Ucrania, una decisión que reafirmó en diciembre de 2023. El acuerdo actual con Bielorrusia ya había expirado a finales de junio de 2024, afectando a 15 científicos bielorrusos, según el portavoz de CERN. El cese de la cooperación con Rusia también significa la pérdida de un importante contribuyente financiero: Moscú contribuye actualmente alrededor del 4.5% del presupuesto de CERN. Sin embargo, otros estados miembros esperan cubrir esta brecha.

16:22 Informe: Navalny Se Quejó de Dolor Abdominal Severo - Documentos Sugieren EnvenenamientoSegún las autoridades rusas, Alexey Navalny murió de causas naturales en febrero de este año. Los partidarios de Navalny y numerosos políticos occidentales acusan al liderazgo ruso y al Presidente Vladimir Putin de la muerte de Navalny. Un nuevo informe respalda esta teoría: Según "The Insider" citando documentos oficiales, las autoridades rusas habrían omitido síntomas que Navalny presentó justo antes de su muerte en prisión. Según el informe, Navalny se quejó de dolor abdominal intenso y vomitó automáticamente el contenido de su estómago. También experimentó calambres y finalmente perdió el conocimiento. La causa oficial de la muerte, un trastorno del ritmo cardíaco, no explica estos síntomas, escribe el medio. Médicos consultados sugirieron que estos son signos típicos de envenenamiento. Navalny había sido envenenado con el agente nervioso Novichok en 2020 y estuvo al borde de la muerte.

15:50 Tropas Rusas Repelen Seis Intentos de Infiltración Ucranianos en KurskLas fuerzas rusas habrían repelido seis nuevos intentos de infiltración ucranianos en la región occidental de Kursk, según el Ministerio de Defensa de Moscú. Según la agencia de noticias Reuters, el ministerio informó en un mensaje de Telegram que sus fuerzas, con el apoyo de aviones y artillería, repelieron intentos de entrar en la región cerca del pueblo de Novy Put, aproximadamente a 79 kilómetros al oeste de Sudzha. El ministerio afirma que 50 soldados ucranianos resultaron muertos o heridos, y un tanque y cuatro vehículos de combate blindados, así como un automóvil, fueron destruidos. No se puede verificar de forma independiente estas afirmaciones.

15:25 Imágenes de Daños: Rusia Lanza 13 Bombardeos Aéreos sobre ZaporizhzhiaLa ciudad ucraniana de Zaporizhzhia está siendo bombardeada. Al menos 13 personas resultan heridas, con edificios residenciales derrumbándose en algunas áreas. Hay incendios en numerosos edificios. El servicio de emergencia ucraniano informa que diez viviendas privadas han resultado dañadas.

**14:28 El Ejército Alemán se Prepar

22:27 Londres: Depósitos de municiones rusos sufren mayores pérdidas debido a ataques con dronesSegún una evaluación británica, los ataques con drones ucranianos podrían haber provocado las mayores pérdidas en los suministros de municiones rusas desde el inicio de la guerra. Alrededor de 30,000 toneladas métricas de municiones podrían haber sido destruidas en un ataque a un depósito cerca de la ciudad de Turov en la región de Tver en Rusia central el 18 de septiembre, según el Ministerio de Defensa británico en su informe de inteligencia regular. Además, se produjeron ataques ucranianos en depósitos en Tikhoretsk en la región de Krasnodar en el sur de Rusia y en otros lugares de Turov durante la noche del 21 de septiembre, según el informe del ministerio. La munición destruida en los tres sitios representa la mayor pérdida de municiones rusas y norcoreanas durante el conflicto.

12:24 Moscú defiende el ensanchamiento de la política nuclearRusia ha defendido los cambios en su política de uso de armas nucleares ante las críticas. Los fundamentos actualizados de la disuasión nuclear son necesarios debido a la infraestructura de la OTAN que se acerca a las fronteras de Rusia y los esfuerzos de las potencias occidentales para asegurar una victoria sobre Moscú a través de sus entregas de armas a Ucrania, según el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en la televisión estatal rusa. La decisión de utilizar armas nucleares recaerá en el ejército.

11:59 Médicos voluntarios luchan contra misiles rusosCada vez que un edificio es atacado por misiles rusos en Járkov, Serhii acude rápidamente al lugar. Como parte de un equipo de respuesta voluntario, atiende a los heridos y trata de rescatar a personas de los escombros. Tomó la decisión deliberada de llevar a cabo esta tarea.

11:21 Saporizhzhia informa de 16 víctimas tras el ataque con misiles crucero rusoEl número de personas heridas en Saporizhzhia a causa del ataque con misiles crucero ruso ha ascendido a 16, incluyendo a un chico de 17 años, según la administración militar de la ciudad en Telegram. El ejército ruso atacó Saporizhzhia con 13 misiles crucero durante la mañana. Todas las víctimas han sido rescatadas y atendidas.

10:45 "Símbolo escalofriante" - Zelensky recuerda la masacre de Babyn YarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha conmemorado hoy la masacre de Babyn Yar, donde más de 33.000 judíos fueron asesinados por la Wehrmacht alemana en un barranco de Kiev hace 83 años. Babyn Yar es un "símbolo escalofriante" que demuestra cómo ocurren crímenes horrendos cuando el mundo elige ignorar, callar o ser indiferente en lugar de actuar contra el mal, según Zelensky, de origen judío, en la plataforma en línea X. Babyn Yar es un recordatorio escalofriante de las atrocidades que los gobiernos cometen cuando sus líderes se dedican a la intimidación y la violencia, según Zelensky, refiriéndose evidentemente al jefe del Kremlin, Vladimir Putin.

10:14 Ucrania: El recuento de muertos del ataque a un hospital en Sumy sube a diezEl recuento de muertos por el ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy cerca de la frontera ha ascendido a diez. El centro médico fue atacado dos veces por Rusia el sábado. El segundo ataque se produjo mientras se retiraban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas lanzaron 31 ataques en la región fronteriza durante la noche y por la mañana.

10:00 Medios rusos informan de un gran incendio en un depósito de armas en VolgogradoDespués de informes de blogueros militares, los medios rusos también informan de explosiones cerca de las bases militares rusas. Explosiones ocurrieron cerca de la base naval en Baltijsk, en la región de Krasnodar, desde donde Rusia envía drones kamikaze contra Ucrania, según la agencia de noticias Astra. En Kotluban, en el óblast de Volgogrado, un importante depósito de armas fue alcanzado, lo que provocó explosiones, un gran incendio y detonaciones. Según el lado ucraniano, misiles balísticos de Irán y lanzadores estaban almacenados en el depósito de Kotluban.

09:33 El Estado Mayor ucraniano informa de 165 enfrentamientos en las últimas 24 horasEn las últimas 24 horas, el Estado Mayor ucraniano ha informado de hasta 165 enfrentamientos, con más de una cuarta parte de ellos en el Donbás alrededor de la ciudad altamente disputada de Pokrovsk. Según el informe, las tropas rusas realizaron 73 ataques aéreos contra objetivos y la población civil, utilizando 124 bombas aéreas guiadas. También lanzaron siete misiles. Además, los invasores llevaron a cabo más de 4.700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples, y utilizaron más de 1.700 drones kamikaze. La aviación ucraniana, así como las unidades de misiles y artillería, llevaron a cabo seis ataques contra áreas que alojan personal, armas y equipo militar, según el Estado Mayor.

08:48 Juez del Tribunal Supremo ucraniano muerto en un ataque ruso a un vehículo civilUn juez del Tribunal Supremo que estaba proporcionando ayuda humanitaria a los residentes de un pueblo en la región de Járkov murió en un ataque con drone a un vehículo civil, según el sitio de noticias Ukrinform, citando la oficina del fiscal regional. El día anterior, un drone de primera persona golpeó el SUV en el que viajaba el juez Leonid Loboyko de camino al pueblo para entregar ayuda. Murió instantáneamente. Tres mujeres que también estaban en el vehículo resultaron heridas. Ucrania investiga por posibles crímenes de guerra y asesinato.

07:40 Ucrania Reporta Lesiones tras Ataques en ZaporizhzhiaLas autoridades ucranianas informan de daños significativos a estructuras civiles en la ciudad industrial del sur de Zaporizhzhia después de nuevos ataques aéreos masivos de Rusia. Al menos siete personas resultaron heridas, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, en un mensaje de Telegram. Todavía puede haber personas atrapadas bajo los escombros. Se registraron más de diez ataques aéreos, con varios incendios informados.

08:27 Rusia Afirma Derribar 125 Drones Ucranianos RecentlyRusia se jacta de haber derribado 125 drones ucranianos durante la noche anterior, según su ministerio de defensa. Sus sistemas de defensa aérea fueron responsables de interceptar y destruir estos drones. Varios gobernadores regionales informaron daños a causa de estos ataques, pero afortunadamente no se mencionaron bajas. Según el informe, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgograd en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:42 Ucrania Reporta 1170 Pérdidas Rusas en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor ucraniano reporta una cifra impactante de 1170 bajas rusas en las últimas 24 horas. Esto incluye un número considerable de soldados rusos heridos y muertos, que suma casi 652,000. Además de estas pérdidas, Ucrania afirma haber destruido nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. Sus fuerzas habrían derribado 93 drones y un sistema de defensa aérea.

07:22 Analistas Militares: Ucrania Ataca Más Depósitos de Municiones RusosAnalistas militares, que publican en la plataforma X, afirman que los drones de ataque ucranianos han objetivo un depósito de municiones ruso en Kotluban durante la noche. Fuentes cercanas al lugar informan incendios cerca del vasto depósito de municiones del Óblast de Volgograd. El sistema de información de incendios de NASA también detecta incendios en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor ucraniano han proporcionado comentarios sobre esta situación.

06:54 Klingbeil Aboga por el Continuo Apoyo a UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein pueda servir como un símbolo de unidad en el apoyo a Ucrania, que ha sido atacada por Rusia. "Esta reunión debe enfatizar una vez más la necesidad de un apoyo continuo de Ucrania, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de noviembre, hasta que sea necesario", dijo Klingbeil. También sugirió explorar futuras conferencias de paz que puedan incluir una gama más amplia de perspectivas para un futuro pacífico para los ucranianos. Biden está programado para visitar Alemania el 10 de octubre, y el 12 de octubre se llevará a cabo una conferencia de los 50 países de apoyo en la base aérea de EE. UU. en Ramstein, con la presencia esperada del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelensky sobre la Aprobación de Armas: Los Rusos Serán los Primeros en SaberEl portavoz de Zelensky, Serhiy Nykyforov, confirma que aún no se ha tomado una decisión concluyente sobre el uso de armas occidentales en territorio ruso. Nykyforov explica que el presidente ucraniano ha buscado la opinión de Italia, Francia, el Reino Unido y EE. UU. sobre este asunto. El portavoz de Zelensky destaca la importancia de informar primero a los rusos, en caso de que se conceda la decisión de infiltrarse más en territorio ruso. Esta información se compartirá primero con los rusos y luego se emitirá un comunicado oficial.

04:45 Suiza Apoya la Iniciativa de Paz de China, Ucrania DesilusionadaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza apoya los esfuerzos de China para poner fin a la guerra de Ucrania. El ministerio anunció su cambio de postura sobre tales iniciativas en Berna. Sin embargo, Kiev expresó su decepción con la decisión de Suiza. Ucrania se está preparando para otra conferencia de paz en noviembre. En junio, muchos países sin Rusia y China participaron en una reunión anterior en Suiza.

03:29 Lituania Envía Ayuda Militar a Ucrania, Incluyendo Municiones, Computadoras y Suministros LogísticosLituania planea enviar un paquete de ayuda militar que incluye municiones, computadoras y suministros logísticos a Ucrania. El suministro está previsto que llegue dentro de esta semana, según el gobierno lituano. Lituania ya ha proporcionado municiones de 155 mm, vehículos blindados (M577 y M113), sistemas antidrones, armas antitanque, sistemas de control remoto y otros equipos a Ucrania desde el inicio de este año.

02:29 Tragedia en la Región de Járkov: Tres Muertos y Seis HermanadosTres civiles murieron y seis resultaron heridos en una serie de ataques aéreos rusos en Slatyne en la región de Járkov, informaron las autoridades locales. El ataque objetivo tanto la infraestructura civil como las instalaciones esenciales, lo que provocó daños durante las actividades cotidianas en las calles. El gobernador de la óblast de Járkov, Oleh Syniehubov, expresó su preocupación por la continuada agresión rusa contra los hospitales.

01:29 Corea del Norte Advierte Contra el Apoyo de EE. UU. a Ucrania: "Jugar con Fuego"Corea del Norte, bajo acusaciones de suministrar armas ilícitas a Rusia, califica el apoyo militar de EE. UU. a Ucrania de grave error y un juego peligroso contra la superpotencia nuclear rusa. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la reunión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. Esta ayuda está destinada a apoyar a Ucrania en su defensa propia y incluye armas con un alcance ampliado para mejorar su capacidad de atacar a Rusia desde una distancia segura.

La Unión Europea aún no ha comentado sobre el presunto ataque a la Central Nuclear de Zaporiyia, a pesar de ser un jugador global importante en los asuntos internacionales.

Dado la ubicación geopolítica de Noruega entre Rusia y la Unión Europea, se han planteado llamadas para fortalecer su seguridad fronteriza, con discusiones sobre la posibilidad de construir una valla a lo largo de la frontera entre Noruega y Rusia.

