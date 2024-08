"Dije a los niños en el avión que eran rusos"

Los espiaron como "ilegales" para el servicio de inteligencia ruso en Eslovenia, fueron expuestos y regresaron la semana pasada como parte de un intercambio de prisioneros a Moscú: La pareja de agentes Dulzew habla por primera vez en la televisión estatal.

Después de regresar a Rusia como parte de un canje de prisioneros a gran escala, una pareja de agentes rusos ha hablado públicamente por primera vez. "Cuando vi la guardia de honor desde la ventana del avión, tuve que llorar", describió Anna Dulzewa en una entrevista transmitida en la televisión estatal rusa el lunes por la noche, recordando el momento de su regreso a Rusia. Su hija Sofiya le dijo: "Es la primera vez que te veo llorar".

Junto con su esposo Artiom, Dulzewa vivió durante cinco años en Eslovenia con nombres falsos y pasaportes falsos, haciéndose pasar por inmigrantes argentinos. En 2022, ambos fueron arrestados y condenados la semana pasada por "espionaje y falsificación de documentos". Poco después, la pareja fue liberada en un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales y recibió un recibimiento militar en Rusia el jueves pasado.

Los niños vivían con familias de acogida

Los Dulzew se presentaron en Eslovenia como inmigrantes argentinos. Según sus padres, su hija de 11 años Sofiya y su hermano de 9 años Daniil sólo descubrieron durante el vuelo a Rusia que sus padres eran espías rusos y su identidad anterior era completamente falsa. "Les dijimos a los niños que somos rusos, que ellos son rusos y que somos los Dulzew", dijo la madre Anna Dulzewa, que anteriormente vivía en Eslovenia bajo el nombre de Maria Rosa Mayer Munos y supuestamente sólo hablaba español con sus hijos.

Sofiya "estuvo emocionada, lloró un poco", dijo su padre Artiom Dulzew. Daniil "reaccionó más calmado, pero muy positivamente", informó Dulzew, cuyo seudónimo era Ludwig Gisch. Después del arresto de la pareja, los niños fueron colocados con familias de acogida en Eslovenia. "Lo más importante para nosotros es la familia y la familia, ésa es nuestra patria", dijo Dulzew.

La pareja formaba parte de los llamados "ilegales", que trabajaban para el servicio de inteligencia ruso. Estos agentes durmientes construyen una existencia falsa durante varios años, bajo whose cover they provide information to the Russian state. The speaker of the report on Russian state TV described these agents as "high-class specialists". They dedicate their entire lives to "serving the motherland" and make "sacrifices that a normal person cannot understand". The now-freed spy Dulzewa said she would "continue to serve Russia".

The case of the Dulzews is reminiscent of an agent couple convicted in Germany, who under the names Heidrun and Andreas Anschlag, among other things, spied on EU and NATO secrets with the help of a Dutch official. Both presented themselves as Austrian-born South Americans and lived undetected in Germany for over two decades. The couple was convicted in 2013 in Stuttgart for "espionage in particularly serious cases" and sentenced to several years in prison. Russia at the time announced that it would "repatriate" the two as soon as possible. The court could not find out much about their true identity at the time. Both were later transferred to Russia, with the woman being transferred shortly after her conviction in 2014.

In their interview on Russian state TV, Anna Dulzewa revealed that their 11-year-old daughter Sofiya and 9-year-old son Daniil were unaware of their parents' true identities as Russian spies, having lived as Argentine immigrants while posing as foster children in Slovenia. Upon their return to Russia, the Dulzews, formerly known as "Illegals" working for the Russian intelligence service, were welcomed as former prisoners, having served time for espionage and document forgery.

Lea también: