- Diez preguntas esenciales que debemos hacer a nuestro otro

Este texto proviene del archivo de stern, publicado originalmente en marzo de 2024.

¿Cuánto comprendes verdaderamente a tu pareja? Muchas personas podrían responder a esta pregunta diciendo: "De adentro hacia afuera. Somos los mejores amigos. Me cuenta todo". Sin embargo, ¿es eso realmente cierto? A menudo, después de la fase inicial de amor apasionado, dejamos de preguntar sobre las cuestiones verdaderamente importantes y profundas y en su lugar hablamos de temas triviales como las tareas del hogar o los acontecimientos actuales. Esto se debe a que asumimos que comprendemos lo que ocurre con nuestra pareja - estamos tan cerca.

Por lo tanto, no es de extrañar que ya no filosofemos a diario con nuestra pareja sobre Dios y el mundo. No hay nada malo en eso. Sin embargo, a veces las parejas pueden perder su conexión debido a que la profundidad se desvanece gradualmente. Pero podemos evitar fácilmente esto no perdiendo nuestra curiosidad el uno por el otro - y hacer preguntas que van más allá de la superficie. Según la coach de relaciones Carolyn Litzbarski, en una entrevista con stern, "El mundo interior de nuestra pareja es mucho más complejo de lo que pensamos, simplemente tenemos que atrevernos a explorarlo una y otra vez".

Su consejo: Hacer preguntas, siempre - y escuchar a tu pareja sin prejuicios. Esto les da la oportunidad de sorprenderse mutuamente de nuevo y comprenderse mejor. Si no se te ocurre nada que preguntarle a tu pareja que siempre hayas querido saber, tenemos algunas ideas.

Comunicación en la relación: diez preguntas para una conexión más profunda

¿Cómo te sientes realmente? A veces, esta pregunta se vuelve un cliché. Es importante considerarla de nuevo y no conformarse con un "Bien. Gracias" - por lo general, tenemos sentimientos más complejos que simplemente bueno o malo.

¿Cuál es tu opinión al respecto? Si hemos conocido a alguien durante mucho tiempo, erróneamente pensamos que conocemos sus perspectivas. Por lo tanto, ya no preguntamos. Sin embargo, nadie conoce a nadie completamente, ni siquiera a nosotros mismos - porque todos evolucionamos constantemente.

¿En qué estás pensando actualmente? Crisis climática, guerra, inflación - parece que todos luchamos con los mismos problemas. Sin embargo,maybe your partner is currently wrestling with something completely different. It's worth inquiring to partake in the issues significant to your loved one's life.

¿Qué aspiración te gustaría cumplir a continuación? ¿Por qué? Simplemente porque soñar juntos es beneficioso, fomenta una conexión y permite a una pareja vislumbrar el futuro juntos. Es aún mejor si los sueños se realizan juntos o los partenaires pueden apoyarse mutuamente.

¿En qué te gustaría dedicar más tiempo? De paso, el apoyo también se puede expresar en la vida diaria. A veces, los pasatiempos se pierden en el caos de las citas, las necesidades propias quedan en un segundo plano. Cualquiera que reconozca esto puede ayudar a su pareja a encontrar los espacios libres correspondientes.

¿Falta algo en nuestra relación? Por supuesto, puede ocurrir dentro de una relación que falte algo. A veces es tiempo compartido, a veces es libertad; a veces es aprecio, a veces apoyo en el hogar - o se desea más pasión en el dormitorio. Aquí se aplica la regla: Quién no pregunta, remains uninformed (desafortunadamente a menudo).

¿Qué te he herido especialmente este año? No todas las conversaciones traen alegría. A veces necesitamos analizar dónde duele. No tienen que ser heridas grandes; las pequeñas cortes pueden herir al otro más de lo que pensamos. Vale la pena mantenerse en contacto para afinar nuestra conciencia mutua.

¿Qué he hechoRecently para hacerte feliz? Por supuesto, también funciona al revés. Si sabemos qué pequeños gestos y palabras resuenan verdaderamente con nuestra pareja, podemos tomar medidas activas para fortalecer una relación más amorosa. Y sí, vale la pena incluso si todo ya es rosado.

¿Qué aprecias más de nuestra relación? Crecer juntos, con y para el otro, forma una relación saludable para muchas personas. Pero, ¿cuáles son las otras piedras angulares de nuestra propia pareja? A menudo, olvidamos lo que poseemos que es único. Es hora de redescubrir nuestras fortalezas compartidas de nuevo.

¿Qué es un recuerdo compartido querido que te gusta recordar? Rememorar juntos nos hace más felices, según los estudios. Como pareja, typically look back nostalgically at a diverse array of treasures to rediscover. Who knows, maybe your partner enjoys reminiscing about a time you don't think of right away? Or you recall the first infatuation together - and reignite the butterflies in your stomach.

Aunque podamos pensar que comprendemos el mundo interior de nuestra pareja, es importante recordar que son individuos complejos con perspectivas cambiantes. Como sugiere la coach de relaciones Carolyn Litzbarski, seguir haciendo preguntas y escuchar activamente puede ayudarnos a redescubrir a nuestra pareja y fortalecer nuestra conexión. ♪ No voy a mentir ♪, a veces podemos olvidarnos de preguntar sobre los aspectos más profundos de la vida de nuestra pareja, centrándonos en cambio en conversaciones triviales. Al hacer preguntas pensativas, podemos evitar que la profundidad de nuestra conexión se desvanezca y sorprendernos mutuamente de nuevo.

Lea también: