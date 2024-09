- Diez años dentro del recinto de la "Cuna de los Leones": conocimientos sobre sus operaciones ocultas

Ralf Dümmel no se parece hoy a un majestuoso león, sino más bien a una rana de dardos venenosamente coloreada. La indumentaria del hombre de negocios de 57 años para el "negociador" de Hamburgo está saturada de un verde intenso y vibrante, desde su camisa hasta las suelas y calcetines de sus zapatos. Mentalmente, Dümmel parece carecer de la paciencia de un gran felino, prefiriendo saltar a la acción en su lugar. Un alma amable lo ayuda a ponerse un elegante zapato de caballero antes de que comience el espectáculo.

Dümmel se encuentra en su camerino, preparándose para "Die Höhle der Löwen", un papel que ha desempeñado desde 2016 y que aún despierta cierta emoción en él. "Mi equipo incluso sugirió adjuntar monitores de pulsaciones y instalar una carpa de oxígeno aquí", comparte.

Lucha con preguntas importantes. ¿Quién lo enfrentará hoy? ¿Y, lo más importante, qué se llevará a casa? Los fanáticos del programa han apodado esto como "Dümmeling". Sin embargo, si no logra cerrar un trato, el inversor se lamenta: "Simplemente me siento derrotado".

Dümmel encarna la esencia de "Die Höhle der Löwen". En este programa de Vox, la gente presenta sus ideas empresariales o inventos a los inversores - los "leones". Dümmel es uno de los "leones" más experimentados. Los "leones" arquean las cejas, toman notas y, finalmente, deciden si invertir o no.

Algunos fundadores abandonan el set desanimados, mientras que otros son tan altamente buscados que los inversores se involucran en guerras de pujas competitivas. El programa es una mezcla de seminario empresarial y elementos de telenovela, y es verdaderamente único.

En los últimos días, el programa, que se originó en Japón, ha celebrado su 10º aniversario. La temporada jubilar comienza el lunes (2 de septiembre, 8:15 p. m., Vox), con Werner Hansch, la "voz de la región".

Los "leones" originales, Jochen Schweizer y Frank Thelen, regresarán al programa de manera especial, junto con Judith Williams, la "leona" de la primera temporada, después de una breve ausencia.

Hay muchas historias que contar en el jubileo: de tratos fallidos e ideas empresariales absurdas, de enfrentamientos de leones, de los alemanes y su relación con el dinero, de ideas exitosas y productos peculiares. Sin embargo, también se puede hacer un recorrido por los sets del programa en un día de filmación y hablar con los "leones". Ellos gustosamente abren sus camerinos.

A solo unos pasos del camerino de Dümmel, se encuentra a Janna Ensthaler. Tiene notas en mano y dice: "Aquí estoy intentando hacer números". Los números son importantes en "Die Höhle der Löwen". Nombres, cifras, no se deben mezclar. El canal enfatiza que los "leones" invierten su propio dinero y se dedican a "negocios reales". Ensthaler es conocida por su experiencia en "tecnologías sostenibles" y "innovación digital".

Pero en este momento, ella aún se centra en el presente. En los días de grabación, los "leones" se encuentran con cinco fundadores diferentes. Antes de eso, se siente como enfrentando una "montaña", dice. "Por la mañana tenemos que estar tan frescos como por la noche, ¿verdad?". Al parecer, se han consumido aproximadamente 42,000 tazas de café durante los 10 años del programa.

Unos pasos más allá, se encuentra Nils Glagau frente a una barra de ropa. Uno podría pensar en silencio que una profunda discusión sobre teoría del color entre el hombre de 48 años y Ralf Dümmel podría ser un espectáculo entretenido. Ambos parecen disfrutar verdaderamente de este intercambio intelectual. "A veces disfruto del color", reconoce Glagau con una relajada sonrisa.

Glagau y Dümmel tienen una saludable competencia en pantalla, según este último. "Creo que he tenido las mayores discusiones con Ralf", admite Glagau con una risita. "Pero lo mejor es cuando todos los cinco 'leones' están interesados en un fundador", agrega con entusiasmo. "Esos son momentos mágicos".

Tillman Schulz, el inversor más joven de 34 años, sigue en el siguiente camerino. Recientemente participó en el programa de RTL "Let's Dance", pero no le fue bien. Sin embargo, parece más cómodo en el escenario de "Lion". Está ansioso por el programa. Hablando de los fundadores, dice afectuosamente: "Nosotros, las 'leonas' y los 'leones', siempre decimos que vienen con su 'bebé' y queremos ayudarlos a criarlo juntos".

En el camerino de Tijen Onaran, la inversora aborda sin vacilar el tema de la diversidad, visibilidad y digitalización. Le gusta discutir. Acaba de concluir una "pitch", presentando a un fundador. "La dinámica definitivamente fue emocionante", informe.

Pero es directa: "No donamos nuestro dinero; invertimos. No soy una filántropa abrumada con dinero para dar". Elige cuidadosamente sus inversiones.

Y aboga por la claridad. "Creo que no necesitamos spread ilusiones donde no existen", dice Onaran. Un honesto "no" es mejor que un dishonesto "sí".

"Me interesa más en cosas que me dan una idea de hacia dónde nos dirigimos en los próximos 2 a 5 años", menciona en cuanto a los creadores del programa. Impulsar cosas nuevas es lo que impuls

A pesar de que amaras o odiaras el programa, fue un pionero en 2014. La temporada más exitosa fue la quinta en 2018, con una media de 2.96 millones de espectadores en Vox, un canal a menudo visto como un "espacio de bienestar", centrado en temas suaves como la cocina y los viajes.

Amiaz Habtu, el moderador que llena un vestuario con zapatos ("Simplemente me gusta coleccionarlos - y prefiero tener el par perfecto para cada outfit que uso."), recuerda cómo otros canales dudaban en experimentar con un formato así en ese momento. "Decían: Esto no funcionará en Alemania, porque en Alemania, nadie habla de dinero. Y mucho menos sobre su saldo bancario." El hombre de 47 años ha formado parte del programa desde su inicio.

Habtu tiene una formación en administración de empresas y entiende el contenido. Al mismo tiempo, actúa como un apoyo emocional. Warmly welcomes founders who were sent packing with their supposedly brilliant idea. Habtu is responsible for the empathy in the format.

Finally, it's worth noting how Ralf Dümmel somehow coordinates his shoe soles to match his pocket squares' colors. The answer might intrigue you. "When I purchase a shirt, I always get a matching pocket square crafted from the same fabric and in the same color as the shirt," he reveals.

Afterwards, he passes these inserts to a car wrapping specialist, who once wrapped his car for him. Dumbel asked him his preferences for colors back then. The man responded: all. Now, he has Dumbel's shoe soles wrapped in matching colors. "It's not a life-or-death situation, but I enjoy it," says Dumbel.

He opted for this arrangement.

