Diez años de auge y caída del fútbol chino

Una década después de que el dinero chino hiciera estragos por primera vez en el mercado mundial del fútbol, la certeza de que China se convertiría en uno de los principales protagonistas del deporte rey parece cada vez más una apuesta arriesgada.

La decisión de renunciar a los derechos de la fase final de la Copa Asiática del año que viene, tomada por China el pasado fin de semana alegando incertidumbres sobre Covid-19, ha dejado al fútbol chino ante un futuro incierto.

Se suponía que la organización del campeonato continental cuatrienal en nueve nuevos y relucientes estadios y en uno reconstruido sería un paso adelante hacia la ambición del Presidente Xi Jinping de albergar la Copa Mundial.

Ese sueño parece ahora más lejano que nunca.

El tremendo impacto de la crisis sanitaria mundial y la búsqueda por parte de China de una estrategia de "cero covacha", unidos a las crecientes dificultades del sector empresarial que financiaba a muchos de los clubes del país, han dejado el fútbol sumido en la confusión.

"El ecosistema deportivo chino ha perdido brillo", declaró a Reuters Mark Dreyer, de China Sports Insider.

"¿Quién confiaría en China para una candidatura a la Copa Mundial, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en los dos últimos años a causa de la pandemia?

"En términos futbolísticos, básicamente hemos visto todo el auge y la caída".

El clima actual dista mucho del día en que, hace 10 años, el martes, el Guangzhou Evergrande presentó al campeón del mundo Marcello Lippi como su nuevo seleccionador con un salario anual de 10 millones de euros (10,44 millones de dólares).

Una nueva era

La llegada del italiano anunció una nueva era para el fútbol chino, impulsada en gran medida por el dinero de ambiciosos promotores inmobiliarios decididos a hacer realidad el sueño de Xi.

A los 18 meses de su llegada, Lippi había conducido al Guangzhou al título de la Liga de Campeones asiática. Dos años después, otro campeón del mundo, Luiz Felipe Scolari, repitió la hazaña.

Aparte de la siempre débil selección nacional, el fútbol volaba alto en China, y las sumas gastadas en jugadores y entrenadores de todo el mundo aumentaron a medida que prosperaba la Superliga china.

En 2016, Oscar cambió el Chelsea por Shanghái y un salario que, según se dice, no llega al medio millón de dólares a la semana, siguiendo los pasos de su compatriota brasileño Hulk, que se trasladó desde San Petersburgo por una cantidad cercana a los 50 millones de dólares.

Los empresarios del país, mientras tanto, acudieron en masa a Europa en un esfuerzo por importar experiencia a la incipiente industria futbolística china. Pronto, el Atlético de Madrid, el AC Milan y el Inter de Milán pasaron a ser propiedad china.

Se cortejó a los organismos rectores. La FIFA se asoció con Wanda Sports y Alibaba, propiedad de Jack Ma, firmó para patrocinar la Copa Mundial de Clubes ampliada en su relanzamiento previsto en China en 2021.

Se esperaba una candidatura para organizar el Mundial en 2030 o 2034 y los derechos de la Copa Asiática de 2023 se aseguraron en el congreso extraordinario de la Confederación Asiática de Fútbol celebrado en París en 2019.

Ya se respiraba cierto cambio antes de que surgiera Covid-19 a finales de 2019, pero la pandemia mundial subsiguiente hizo que el fútbol cayera en picado.

Sueño de fiebre

El Mundial de Clubes de 2021, sin ampliar, fue descargado a los Emiratos Árabes Unidos y ahora los derechos de la Copa Asiática han sido devueltos, dejando las esperanzas de China de albergar la Copa del Mundo pareciendo poco más que un sueño febril de Covid-19.

En el fútbol de clubes, el declive ha sido igual de vertiginoso: el Jiangsu FC, propiedad del grupo Suning, dueño del Inter de Milán, se ha retirado pocos meses después de ganar el título de la Superliga china de 2020.

La presión del Gobierno sobre los promotores inmobiliarios, fuertemente endeudados, ha recortado la financiación de numerosos clubes, incluido el Guangzhou, mientras que la búsqueda de una estrategia de "covacha cero" por parte del país ha convertido la CSL en una cáscara de lo que fue.

Con salarios considerablemente más bajos y la sombría perspectiva de jugar en burbujas de bioseguridad sin aficionados, pocos de los jugadores de alto nivel que una vez acudieron en masa a la liga permanecen en ella.

Está previsto que la 19ª temporada de la CSL comience el mes que viene, pero la fecha exacta de inicio es aún incierta.

"Xi Jinping es conocido por ser un aficionado al fútbol, pero el fútbol estará muy abajo en su lista de prioridades en este momento", dice Dreyer, autor de Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best.

"Antes se daba por hecho que viviría para ver a China organizar un Mundial, pero ahora creo que sólo es un 50-50".

Fuente: edition.cnn.com