Diego Maradona agonizó durante las 12 horas previas a su muerte, según la junta médica argentina

El grande del fútbol argentino "no tenía pleno uso de sus facultades mentales" y podría haber tenido "más posibilidades de sobrevivir" si hubiera estado ingresado en un centro sanitario, según concluyó la junta médica en su informe, que pasará a formar parte de la investigación judicial sobre esta muerte, según confirmó a la CNN el fiscal que lleva el caso.

Los investigadores están estudiando por qué el ex futbolista fue atendido en una casa durante sus últimos días y si su estado psicológico le permitía tomar decisiones por sí mismo, además de investigar la falta de tratamiento para su dolencia cardiaca, entre otras cosas.

Cada uno de estos elementos se menciona en el informe de la junta médica, que la CNN obtuvo de una fuente que trabaja en el caso.

Nadie ha sido acusado formalmente, pero siete personas han sido informadas de que están siendo investigadas, aunque niegan cualquier responsabilidad.

LEA: El genio atormentado que se convirtió en uno de los mejores jugadores de fútbol

'Habría tenido más posibilidades de sobrevivir'

"Aunque es contrafáctico afirmar que DAM (Diego Armando Maradona) no habría muerto si hubiera sido tratado adecuadamente, teniendo en cuenta lo que se sabía sobre los días previos a su muerte coincidimos en que habría tenido más posibilidades de sobrevivir si hubiera sido tratado en un centro sanitario de acuerdo con las mejores prácticas médicas", reza el informe.

El trabajo del equipo médico de Maradona, dirigido por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, fue duramente criticado por los investigadores.

Además de calificar su actuación de "inadecuada, deficiente e imprudente", la junta dijo que es posible inferir "que el equipo médico visualizó plena y completamente la posible muerte del paciente, se mostró completamente indiferente ante esa posibilidad y no modificó su conducta ni su plan de tratamiento, sosteniendo las omisiones perjudiciales expuestas anteriormente, dejando la salud del paciente 'librada al azar'".

En noviembre, Luque declaró ante los fiscales sobre su relación profesional con Maradona. "No hay nada que sugiera que fui negligente", dijo.

En diciembre, el abogado de Cosachov dijo a CNN que su cliente "había utilizado su mejor juicio desde un punto de vista médico."

LEA: Diego Maradona hizo 'todo mejor y más grande, pero cayó más peligroso y más oscuro'

'Empezó a morir al menos 12 horas antes'

Los expertos también confirmaron los resultados de la autopsia, que determinó que la causa de la muerte fue un "edema agudo de pulmón secundario a la exacerbación de una insuficiencia cardíaca crónica" y los análisis no encontraron drogas ni alcohol en su organismo.

Pero subrayaron que Maradona, que tenía 60 años en el momento de su muerte, sufrió una agonía prolongada.

"DAM comenzó a morir al menos 12 horas antes de las 12.30 horas del día 25/11/2020, es decir que existían signos inequívocos de un período de agonía prolongada, por lo que concluimos que el paciente no fue adecuadamente controlado desde las 00.30 horas" de ese día.

"Los signos de alarma que presentaba el paciente fueron ignorados", continúan los peritos, que también mencionan un mensaje de audio enviado a los allegados de Maradona por el fisioterapeuta Nicolás Taffarel.

"La semana pasada les decía que había que levantarlo porque podía desarrollar un edema pulmonar", dijo.

LEA: El Nápoles llora a Diego Maradona y su antiguo club quiere rebautizar el estadio en su honor

'No tenía pleno uso de sus facultades mentales'

El ex futbolista "no tenía pleno uso de sus facultades mentales, ni se encontraba en condiciones de tomar decisiones sobre su salud, al menos desde el momento en que fue internado (en la clínica médica de la ciudad de La Plata)", según el informe.

A continuación, se habla de la supuesta "internación domiciliaria" que Maradona recibió en una casa de Tigre, en el norte de Buenos Aires, tras ser dado de alta de la Clínica Olivos el 11 de noviembre, y donde falleció dos semanas después.

La junta dijo que la internación domiciliaria "no fue tal, ya que no existían las condiciones básicas para internar a un paciente con múltiples patologías complejas como las que tenía DAM."

Los peritos médicos también afirmaron que el equipo de enfermería de la casa estaba "plagado de irregularidades y deficiencias", que no se realizaban los "controles y cuidados correctos" por parte de "médicos en ejercicio" y "auxiliares terapéuticos."

Por último, la junta habló de la medicación psiquiátrica prescrita a Maradona.

A pesar de ser "adecuada tanto en dosis como en posología para su trastorno nervioso", no se puede descartar "que esta medicación no influyera en el fatal desenlace", ya que "no se realizaron pruebas cardiológicas ni de laboratorio en los 14 días anteriores al fallecimiento."

Aunque todos los investigados aseguran que no cometieron ninguna irregularidad, aún no se han pronunciado sobre el informe de la junta médica, que será analizado por los fiscales que trabajan en el caso para decidir cómo avanzará la investigación judicial.

Diejo Laje ha colaborado en este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com