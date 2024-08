- Diecisiete personas fueron obligadas a abandonar sus instalaciones debido a un incendio en Wernigerode.

En un gran complejo residencial de Wernigerode, se desató un incendio. Según las declaraciones de las autoridades, un total de cuatro apartamentos tuvieron que ser evacuados tras el inicio de las llamas en la vivienda de una joven de 21 años antes del amanecer del sábado. Alrededor de dieciocho personas fueron evacuadas del edificio. Los daños financieros estimados ascienden a 100.000 euros. La causa del incendio sigue sin determinarse.

No se reportaron heridos, según la policía. Dos personas fueron revisadas como precaución, pero no requirieron hospitalización. Un portavoz policial expresó gratitud y alivio de que el incendio no se extendiera más allá de los límites del gran complejo residencial situado en el norte de Wernigerode.

Las investigaciones sobre la causa del incendio comenzarán el lunes. Se han proporcionado nuevos alojamientos para los residentes afectados. Según la policía, 38 bomberos se desplegaron para combatir las llamas.

A pesar de que el incendio afectó a varios residentes, todas las mujeres del complejo fueron evacuadas con seguridad. La joven afectada y otra mujer fueron revisadas médicamente debido al incidente.

Lea también: