Diddy, también conocido como Sean Combs, planea impugnar su rechazo a la fianza el miércoles en relación con su juicio por acusaciones de conspiración de extorsión y tráfico sexual.

Hasta su comparecencia ante el juez Andrew Carter a las 3:30 p.m. ET, Combs permanecerá solo en la Unidad de Vivienda Especial del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, según una fuente de las fuerzas del orden. Carter supervisará probablemente el caso de Combs hasta su conclusión.

En una noche de lunes, Combs, quien ha enfrentado numerosas demandas de acoso sexual y una investigación federal de tráfico humano en el último año, fue arrestado en el Hotel Park Hyatt de Manhattan por Investigaciones de Seguridad Nacional, según una fuente familiarizada con las negociaciones de entrega que habló con CNN.

El martes en un tribunal de Nueva York, la jueza Robyn Tarnofsky ordenó que Combs permanezca en custodia mientras enfrenta cargos. Si es convicted, la pena podría ser de cadena perpetua.

Según la acusación federal, Combs, de 54 años, estableció y gestionó una "empresa criminal" a través de su imperio empresarial, cometiendo delitos como tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio premeditado, soborno y obstrucción de la justicia.

La acusación alega que Combs "explotó, intimidó y coaccionó a mujeres y a otros cercanos a él para satisfacer sus impulsos sexuales, proteger su reputación y ocultar sus acciones" durante más de una década.

Específicamente, la acusación acusa a Combs de colaborar con cómplices y empleados, organizar "fiestas con drogas" con víctimas y trabajadoras sexuales, y documentar casos de abuso físico y sexual.

En el tribunal, los fiscales argumentaron en contra de la liberación de Combs, citando su historial de contacto con testigos y víctimas. Por el contrario, el equipo legal de Combs propuso la detención domiciliaria con una fianza de $50 millones garantizada por su propiedad en Miami, según una solicitud de fianza.

La jueza Tarnofsky informó a Combs que no existían condiciones para garantizar sus comparecencias en el tribunal si se le liberaba. Su preocupación es que los delitos often occuren en privado, incluso con supervisión previa al juicio.

Si se rechaza el recurso de fianza, Combs será devuelto al centro de detención. El abogado de Combs, Marc Agnifilo, le dijo a CNN's Kaitlan Collins el martes por la noche que Combs es poco probable que acepte un acuerdo de culpabilidad.

"I believe he’s innocent of the allegations, and he plans to fight in court, where I believe he’ll prevail," stated Agnifilo.

Los fiscales describen a Combs como un 'abusador y obstructor serial'

En el tribunal el martes, la fiscal federal adjunta Emily Johnson abogó por la detención de Combs debido a su reputación como un "abusador y obstructor serial", también respaldado por las recomendaciones de servicios de libertad condicional para la detención.

Por el contrario, Agnifilo argumentó que el caso giraba en torno a "una víctima". Los fiscales federales opusieron firmemente a esta viewpoint en su réplica, destacando: "Este no es un caso sobre una víctima. Hay múltiples víctimas".

Desde noviembre, Combs ha enfrentado un total de 10 demandas - nueve que lo acusan directamente de agresión sexual.

“Members and associates of the Combs Enterprise engaged in, and attempted to engage in, among other activities, sex trafficking, forced labor, interstate transportation for purposes of prostitution, coercion and enticement to engage in prostitution, narcotics offenses, kidnapping, arson, bribery, and obstruction of justice,” dice la acusación.

Durante la audiencia de detención de Combs, los fiscales federales afirmaron que al menos una docena de personas habían presenciado personalmente la violencia de Combs contra las mujeres o sus lesiones. Los fiscales también compartieron que algunas víctimas y testigos habían sido intimidados por Combs.

Agnifilo le dijo a CNN el martes por la noche que había viajado por todo el país para entrevistar a numerosos testigos presuntamente involucrados y mantuvo que los "freak offs" -descritos en la acusación como "elaborados y producidos" espectáculos sexuales en los que se coaccionó a las víctimas para realizar actos prolongados con trabajadores sexuales masculinos- fueron consentidos.

“Nobody was too drunk. Nobody was too high,” claimed.

Cargo de tráfico sexual basado en un video de 2016

La acusación acusa a Combs de años de abuso, algunos de los cuales fueron verbales, emocionales, físicos o sexuales. La acusación señala que Combs "se involucró en un patrón persistente y pervasive de abuso hacia las mujeres y otros individuos".

Johnson informó al juez el martes que la investigación descubrió pruebas de que Combs supuestamente agredió, golpeó, pateó y arrastró a las víctimas.

El abuso físico fue "recurrente y ampliamente conocido" y occurred en "múltiples ocasiones" entre 2009 y continuó durante años, indica la acusación.

El cargo de tráfico sexual se basa en acusaciones contra una sola mujer no identificada, "Victim-I", de aproximadamente 2009 a aproximadamente 2018, según la acusación.

La acusación destaca un incidente de marzo de 2016, "que fue grabado en video y posteriormente hecho público", en el que se muestra a Combs agrediendo a una mujer al patearla, arrastrarla y romper un jarrón. Cuando el personal intervino, Combs intentó sobornarlos para que guardaran silencio, agrega la acusación.

Los detalles coinciden con el informe de CNN de mayo sobre el video que muestra a Combs agrediendo a su entonces novia Casandra Ventura en un hotel de Los Ángeles, quien no fue nombrada en la acusación.

En noviembre de 2023, Ventura demandó a Combs y lo acusó de violación y años de abuso. El abogado de Combs afirmó que "vehementemente niega estas acusaciones escandalosas". Llegaron a un acuerdo en la demanda el mismo día que se presentó.

El abogado Douglas Wigdor, quien representa a Ventura, se negó a comentar sobre la acusación del martes.

El video de vigilancia explosivo fue en contra de las afirmaciones anteriores de inocencia de Combs, lo que lo llevó a publicar un video de disculpa en Instagram unos días después, que desde entonces se ha eliminado. En el video, admitió que su comportamiento en el video era "inexcusable". "My conduct in that video is inexcusable. I fully accept accountability for my actions during that incident," declared.

Su representante legal argumentó que el incidente de 2016 no debería interpretarse como evidencia de tráfico sexual, como sugirió la fiscalía, sino más bien como evidencia del involvement de Combs en una relación romántica con múltiples parejas y ser atrapado.

Este fue un caso de humillación personal. Las partes involucradas estaban en una relación de 10 años que fue difícil en ocasiones, tóxica en ocasiones, pero mutuamente así, explicó Agnifilo durante una entrevista de CNN el martes por la noche.

El abogado de Diddy asegura a la corte que no huirá y ha ganado su confianza

Agnifilo solicitó a la corte el martes que mantuviera a Combs bajo fianza hasta el juicio, argumentando que no tenía intención de huir y había "ganado" la confianza de la corte.

Él añadió que había confiscado los pasaportes de Combs, junto con los de sus familiares, y había informado a los fiscales sobre todos sus viajes nacionales desde que comenzó la investigación, como una demostración de que se estaba tomando el asunto en serio. Además, Combs ha estado asistiendo a terapia y tratamiento, argumentó Agnifilo, lo que lo convierte en un candidato adecuado para la liberación.

Agnifilo reveló que estaba al tanto de la comparecencia de Combs en la corte el 25 de marzo, después de los registros attemptados de sus residencias en LA y Miami por la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los registros resultaron en la incautación de armas, municiones, drogas y un gran alijo de aceite para bebés y lubricante, según la acusación. La acusación alegó que Combs había utilizado armas de fuego para intimidar y amenazar a otros.

Para septiembre, Agnifilo reveló que había percibido una acusación dentro de unas pocas semanas o meses, lo que lo llevó a instar a Combs a viajar a Nueva York. Agnifilo dijo que se había acercado a los fiscales federales y había informado de que su cliente estaba dispuesto a rendirse.

Cuando se enfrentó a cómo el equipo de defensa de Combs garantizaría a la corte que no se ausentaría ni interferiría con los testigos, como argumentó la acusación el martes, Agnifilo enfatizó: "El factor más importante, incluso más allá del pasaporte, es que el Sr. Combs llegó a Nueva York el 5 de septiembre".

Agnifilo juró que reiteraría estos puntos el miércoles y "insistiría en abogar hasta que logremos su liberación".

CNN's Emma Tucker, Eric Levenson, John Miller, Laura Dolan, Elise Hammond y Kara Scannell colaboraron en este informe.

