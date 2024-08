Diddy rechaza acciones legales relacionadas con las acusaciones de mala conducta.

Ha causado revuelo en torno al rapero estadounidense Sean Combs, más conocido por sus seudónimos Puff Daddy, P. Diddy y ahora simplemente Diddy. En febrero, el productor musical Rodney "Lil Rod" Jones presentó una demanda de $30 millones en su contra, acusándolo de acoso sexual. Según la demanda obtenida por el sitio de chismes de celebridades "TMZ", Combs habría incurrido en tocamientos indecentes y en drogar a la víctima. Sin embargo, el rapero tiene otros planes para enfrentar estas acusaciones.

La demanda está llena de "afirmaciones exageradas" y "drama sensacionalista", según Combs, quien presentó una moción para desestimar el caso el lunes en el Distrito Sur de Nueva York, según informó la revista "People".

La abogada de Combs, Erica Wolff, afirmó en los documentos que la demanda no es más que "una historia inventada - un astuto intento de obtener atención mediática y asegurar un acuerdo rápido". El intérprete de "I'll Be Missing You" niega vehementemente estas acusaciones y llega a acusar a Jones de utilizar la demanda para "mejorar su marca personal y obtener beneficios de la controversia".

En consecuencia, Combs solicita que se desestime la acusación de agresión sexual en su contra, ya que Jones también ha omitido "los detalles más fundamentales", como el lugar, la hora y los pormenores del supuesto incidente, según se indica en los documentos.

El martes, el productor musical Jones habló sobre las acusaciones en una entrevista con la revista "Rolling Stone". En la entrevista, describió a Combs como "un monstruo". La demanda también ha afectado negativamente su vida profesional: "Por culpa de esta demanda, la mayoría de la gente, por alguna razón, no quiere trabajar conmigo, ya sea que hayan trabajado con Puff antes o simplemente estén observando cómo evolucionan las cosas", compartió. Jones se siente "prohibido" en la industria musical y ha experimentado "numerosas noches, semanas y meses de pensamientos suicidas".

Además de estas acusaciones, la ex pareja de Combs, Cassie Ventura, lo ha acusado de numerosas instancias de abuso durante su relación de diez años. Llegaron a un acuerdo en los tribunales en noviembre de 2023. También hay varias otras acusaciones y demandas de múltiples mujeres en su contra.

El informe de la revista "People" también menciona que la abogada de Combs, Erica Wolff, presentó la moción para desestimar el caso ante La Comisión en el Distrito Sur de Nueva York. A pesar de las numerosas acusaciones y demandas en su contra, Combs y su equipo trabajan diligentemente para limpiar su nombre, como lo demuestran sus esfuerzos para desestimar la demanda de Jones.

Lea también: