- Dictamen sobre el requisito de neutralidad

En el supuesto escándalo de financiación del Ministerio de Asuntos Sociales de Sajonia, un experto contradice claramente la visión de la Oficina de Auditoría del Estado. Según el experto, la Oficina de Auditoría excedió su autoridad al acusar al ministerio de violar el principio de neutralidad. El experto Friedhelm Hufen, quien preparó el informe en nombre de varias fundaciones activas en el campo de la promoción de la democracia, afirmó que los auditores actuaron arbitariamente. No están autorizados por el legislador para hacer declaraciones sobre el principio de neutralidad y la igualdad de los partidos políticos. El constitucionalista de Maguncia había preparado el informe en nombre de varias fundaciones activas en el campo de la promoción de la democracia.

La Oficina de Auditoría del Estado critica las prácticas de financiación en el Ministerio de Asuntos Sociales

El detonante de la controversia fue un informe especial de la Oficina de Auditoría del Estado de Sajonia (SRA) sobre las prácticas de financiación en el Ministerio de Asuntos Sociales (MSA). Los auditores examinaron las directrices de financiación "Medidas Integrativas" de 2016 a 2019, que involucraban fondos para asociaciones e iniciativas que trabajan con refugiados. La SRA encontró que el ministerio había llevado a cabo acciones administrativas ilegales "en un grado insólito". No se encontró evidencia de malos comportamientos personales de la Ministra Petra Köpping (SPD). Sin embargo, el Secretario de Estado Sebastian Vogel fue retirado.

La SRA señaló en su informe especial que el MSA no había protegido y observado adecuadamente el principio de neutralidad del estado. El ministerio debería haberse abstenido de cualquier influencia de control en el proceso de formación de la voluntad política y haber protegido activamente el principio de neutralidad del estado. "Esto también significa no tolerar el uso de fondos públicos para actividades políticas por parte de los beneficiarios de la financiación".

La educación política y la promoción de la democracia nunca son "neutras"

Friedhelm Hufen, profesor de Derecho Público y Administrativo en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, fue comisionado por la Fundación Cellex y otras fundaciones para emitir una opinión sobre este asunto. Su opinión fue clara. "La proximidad política de un ministerio ya orientado hacia la cohesión social y societal en su título a las asociaciones societales que persiguen los mismos objetivos no es una violación del principio de neutralidad, sino inherente a Sajonia", afirmó. La educación política y la promoción de la democracia siempre están dirigidas hacia valores éticos y objetivos constitucionales y por lo tanto nunca son "neutras".

"La financiación pública de iniciativas privadas no significa que sus declaraciones se conviertan en las del estado. Los portadores privados no son ni un instrumento ni un 'portavoz' del ministerio y no están obligados por el mismo principio de neutralidad y igualdad de partidos en la misma medida", añadió.

Fundación: La opinión refuerza la posición de las organizaciones sin ánimo de lucro a nivel nacional

Según la Fundación Cellex, Hufen ha trazado por primera vez una línea clara sobre lo que el principio de neutralidad obliga a los beneficiarios de la financiación y lo que no. "Las organizaciones de la sociedad civil también pueden oponerse a la AfD y advertir explícitamente sobre los peligros para los valores y los derechos fundamentales de nuestra Constitución, incluso si han recibido financiación estatal. Many associations feel particularly obliged as active mediators in democracy promotion to warn against the dangers to the values and fundamental rights of our constitution if the AfD gains influence", stated the foundation. The opinion strengthens the position of non-profit organizations nationwide.

"La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestro orden democrático, incluyendo el derecho a expresar y discutir opiniones políticas diferentes. La mera idea de que no se puede expresar

