Diariamente, una entidad asociada a Black registra aproximadamente 350,000 intrusiones cibernéticas.

Los ciberataques no son exclusivos para gobiernos o cuerpos reguladores; las corporaciones también están en la mira con frecuencia. Es el caso del Grupo Schwarz en Alemania, que controla Lidl y Kaufland. Atribuyen alrededor de 350,000 ataques diarios a fuentes rusas. Sin embargo, el CEO Chrzanowski revela que se está formulando una solución.

Antes del conflicto de Ucrania, el Grupo Schwarz estaba lidiando con aproximadamente 3,500 ataques diarios. Ahora, lidian con 350,000 ataques diarios, principalmente de Rusia, como compartió el CEO Gerd Chrzanowski con el "Süddeutsche Zeitung" (SZ).

Para enfrentar este aumento, el Grupo Schwarz está colaborando con la empresa estadounidense ServiceNow, especializada en inteligencia artificial, para desarrollar contramedidas. Este software estará disponible para todas las demás empresas, incluso para los rivales en el mercado minorista. "Podemos ser rivales en huevos, bananas y leche, pero no en ciberseguridad. Aquí, necesitamos colaborar. Si uno de nosotros es objetivo, todos lo somos", dijo Chrzanowski a SZ.

El objetivo es diferenciarse de los proveedores estadounidenses y lograr "soberanía digital". "Hay datos que no deberían estar en un servidor en otro país", afirmó Chrzanowski.

Se están desarrollando soluciones de IA personalizadas para la industria minorista en toda Europa. "Actualmente, estamos desarrollando una nueva plataforma de IA con ServiceNow que ya está en funcionamiento en 80 tiendas Lidl y pronto estará disponible, con el objetivo de ofrecerla a todos los minoristas europeos para 2025", reveló Chrzanowski. "Con nuestra solución de IA conjunta, no habrá más colas en el checkout".

Other businesses in the retail market can benefit from the cybersecurity software developed by the Schwarz Group and ServiceNow, as CEO Chrzanowski indicated that it will be accessible to them as well.

In his efforts to achieve digital sovereignty, Chrzanowski emphasized that certain data should not be stored on servers located in other countries.

Lea también: