- "Día límite de transferencias" de la Bundesliga: Abundancia de especulaciones, sin grandes transacciones

La venta de verano de jugadores profesionales de fútbol comenzó con FC Bayern Munich haciendo una clara declaración. El nacional Jonathan Tah no se unió, ni ningún otro jugador, anunció el director deportivo Max Eberl en el "Día de Cierre", cuando los agentes, clubes y medios de comunicación estaban en un frenesí, tratando de crear hechos. La paz reinó en Múnich, mientras otros clubes de la Bundesliga y 2. Liga lidiaran con la situación caótica.

Los expertos en traspasos parecían estar más estresados, enviando constantemente actualizaciones a los fanáticos emocionados a través de las redes sociales. ¿El múltiple nacional Mahmoud Dahoud, que estaba cedido en VfB Stuttgart de Brighton & Hove Albion en la ronda anterior, se uniría a Eintracht Frankfurt en el último minuto? Eintracht Frankfurt confirmó esto el viernes por la noche a las 21:00, una hora después de que se cerrara la ventana de traspasos.

Union Berlin causó el mayor revuelo con el traspaso más comentado del "Día de Cierre". El director general del fútbol profesional, Horst Heldt, confirmó la partida de Robin Gosens antes del partido contra FC St. Pauli en el servicio de streaming DAZN. "Hasta las 16:30, aún asumía que Robin jugaría hoy. Luego llegó el mensaje y lo implementamos", explicó Heldt los desarrollos del viernes por la tarde. El destino de Gosens remained unclear. Según los informes, el de 30 años se mudaría a AC Florencia.

El caso de Tah

Al final, no hubo traspasos sensacionales importantes. Una firma de Tah en Múnich habría sido un paso en esa dirección, especialmente desde que las partes involucradas también habían comentado públicamente recientemente.

"Me sentí como si me arrastraran por el fango y me pusieran en una luz que no correspondía a las negociaciones detrás de escena", dijo Eberl, a quien se le acercó el tomador de decisiones de Leverkusen Fernando Carro ("Bien, no pienso nada de Max Eberl, absolutamente nada"). Carro se disculpó por esto - pero el traspaso del jugador principal de Leverkusen a Bayern no sucedió.

Eberl dijo que había preguntado a Leverkusen una vez más al final del período de traspasos en caso de que Bayern pudiera hacer aún una venta y así generar dinero para el defensa. "Leverkusen no se involucró en esto", dijo Eberl: "No es gran cosa, se discute, negocia, se intenta".

Búsqueda de refuerzos de última hora

Los equipos de la Bundesliga superior de Múnich, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart y Leipzig habían estado negociando intensamente en las semanas de traspasos, por lo que ya no eran necesarios compras de emergencia de última hora. El defensa Mohamed Simakan se va de RB al extranjero. Según los informes, se dirige a Arabia Saudita. A cambio, Lutsharel Geertruida de Feyenoord Rotterdam viene a Leipzig por una tarifa de traspaso de alrededor de 20 a 25 millones de euros.

Los dos traspasos de Bayern de Michael Olise (53 millones) y Joao Palhinha (51 millones de euros) fueron las mayores inversiones en la Bundesliga. La venta más cara es Dani Olmo de Leipzig a Barcelona por una estimación de 55 millones de euros. Dejando Barcelona debido a problemas financieros, el veterano nacional Ilkay Gundogan regresó a Manchester City.

"Planificar la plantilla es como un rompecabezas de personas con emociones, sentimientos, fortalezas y debilidades - no es fácil", dijo Eberl. "Siempre me gusta describirlo como una orquesta que se ensambla, y si la flauta suena desafinada, toda la orquesta se desentonará..."

En Madrid, la orquesta de teorías está presenciando actualmente la adición más dramática: Kylian Mbappé, cuyo traspaso de Paris Saint-Germain a Real, sin ninguna cláusula de rescisión, se selló bien antes del "Día de Cierre", aún no ha marcado un gol en La Liga. El rival de la ciudad de Real, Atlético Madrid, aseguró los servicios del argentino campeón del mundo Julián Álvarez de Manchester City por alrededor de 75 millones de euros para mantenerse al día con la competencia.

El rival de la Premier League de Manchester City, FC Chelsea, fue objeto de burla durante un tiempo, ya que los nuevos jugadores seguían llegando pero no había jugadores que se fueran. El prominente belga Romelu Lukaku hizo un traspaso de pérdida de alto valor a SSC Napoli justo antes del último día. "No hay grandes subidas ni una tendencia hacia la reestructuración entre los clubes", escribió el exentrenador de la Bundesliga Fredi Bobic en su columna de "Kicker". Sin embargo, "hay muchos préstamos con opciones de compra o obligaciones de compraagain".

