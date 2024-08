- Deutsche Bank acepta las principales reclamaciones planteadas por las partes en el litigio en el caso de adquisición de Postbank

En la disputa en curso sobre la adquisición de acciones de Postbank por parte de Deutsche Bank, el banco ha logrado llegar a un acuerdo con un número significativo de accionistas descontentos. Este acuerdo ha mejorado los ingresos antes de impuestos del banco en 430 millones de euros en el tercer trimestre. Se llegó a un consenso fuera de los tribunales con más de 80 demandantes, que representan alrededor del 60% de todas las reclamaciones, a un precio de 31 euros por acción, como propuso Deutsche Bank.

Entre los demandantes que han aceptado este acuerdo se encuentra el mayor demandante individual, responsable de aproximadamente un tercio de todas las reclamaciones. El banco espera que estos acuerdos absorban, en promedio, alrededor del 45% de las provisiones. Si se logran acuerdos adicionales con otros demandantes, el impacto en las provisiones totales establecidas para este caso podría ser significativamente mayor.

Se han establecido provisiones de 1.300 millones de euros.

El catalizador de esta disputa fue la adquisición mayoritaria de Postbank por parte de Deutsche Bank en 2010. Se cuestiona si la compra forzosa de los accionistas minoritarios en ese año estaba justificada y si Deutsche Bank ya había obtenido el control efectivo del instituto de Bonn antes de la oferta pública de adquisición de Postbank en 2010, lo que habría llevado a que los accionistas fueran pagados por debajo del valor justo.

Durante una audiencia oral a finales de abril, el Tribunal Regional Superior de Colonia indicó que podría fallar a favor de los demandantes. Deutsche Bank ha apartado 1.300 millones de euros en previsión de este resultado, lo que ha supuesto una pérdida de 143 millones de euros para la compañía del DAX en el segundo trimestre.

El banco está considerando llegar a acuerdos con otros accionistas descontentos que aún no se han unido al consenso, lo que podría tener un mayor impacto en las provisiones establecidas para este caso. A pesar del gran número de accionistas anteriores involucrados en la disputa, aún hay otras partes whose concerns need to be addressed.

