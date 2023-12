Detenidos tres guardias de seguridad de Wimbledon por una supuesta pelea entre ellos

El altercado, ocurrido el viernes en el recinto del Grand Slam, fue disuelto por agentes de la Policía Metropolitana de Londres.

Según The Guardian, la supuesta pelea estalló delante de los aficionados y comenzó porque un trabajador acusó a su compañero de tomarse un descanso de tres horas.

Un portavoz de la policía metropolitana declaró a la CNN: "A las 14:00 horas del viernes 1 de julio los agentes de servicio en el Campeonato de Tenis de Wimbledon fueron alertados de un altercado dentro del recinto.

"Los agentes acudieron. Tres hombres que trabajaban en el evento fueron detenidos bajo sospecha de reyerta. No se informó de que hubiera heridos.

"Fueron puestos bajo custodia y posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza hasta una fecha a finales de julio."

La CNN se ha puesto en contacto con Knights Group Security, que suministra los guardias de seguridad, y con Wimbledon para hacer comentarios.

Una persona de la empresa Knights Group Security dijo a The Guardian que el altercado fue "embarazoso", y añadió: "Tener una pelea delante de los aficionados no da buena imagen. Ha dañado la reputación de la empresa. No puedo creer que hicieran eso".

Matthew Foster, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

