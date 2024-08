- Detenido tras un incidente de apuñalamiento en Solingen.

En relación con el incidente de apuñalamiento en Solingen, las autoridades han detenido a una persona en un refugio para refugiados ubicado en la ciudad. Las investigaciones actuales están en curso para descubrir cualquier posible conexión con el incidente, según un portavoz policial a la Agencia Alemana de Prensa. Todavía no se han revelado detalles sobre la identidad del sospechoso.

Previamente, los oficiales de ley y orden realizaron un registro en el refugio para refugiados anteriormente ubicado en la antigua oficina de impuestos de Solingen. Esto se hizo siguiendo pistas recibidas, con las operaciones policiales en curso siendo la razón detrás de ello. También se convocó a un equipo de operaciones especiales y el área fue rodeada por un gran número de oficiales.

Simultáneamente, se publicó una declaración de responsabilidad del grupo terrorista Estado Islámico (IS). Se dijo que el presunto atacante era un miembro de IS y el perpetrador del incidente, lo que resultó en tres fallecidos y ocho heridos graves. Esto se llevó a cabo, supuestamente, como "venganza por los musulmanes en Palestina y en otros lugares", según el portavoz de IS, Amak. La policía de Düsseldorf dijo que verificaría la autenticidad de esta afirmación. Se notó que IS ha reclamado responsabilidad por incidentes en el pasado sin una conexión genuina demostrable con el autor.

La autoridad fiscal no descartó un móvil terrorista detrás del crimen incluso antes de la detención y la proclamación de responsabilidad. "No hemos descubierto un móvil hasta ahora, pero considerando las circunstancias generales, no podemos descartar la sospecha inicial de un móvil terrorista", dijo el fiscal superior Markus Caspers en una conferencia de prensa en Solingen. No se ha identificado ningún móvil adicional en este momento. Si surgen indicios de un acto terrorista, el caso podría ser remitido al Fiscal General Federal.

Se detuvo a una persona de 15 años por la mañana, pero la policía no considera que esta persona sea el autor. Según los testigos oculares, una persona desconocida habló con el adolescente justo antes del crimen sobre intenciones relacionadas con el crimen, según mencionó Caspers. La identidad de esta persona sigue sin determinarse.

Durante el ataque en una fiesta local el viernes por la noche, murieron tres personas -dos hombres, de 67 y 56 años, y una mujer, de 56 años-. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. El atacante pareció seleccionar a las víctimas al azar. Luego huyó de la escena en el caos y la confusión inicial posterior al crimen. La policía de Solingen aconsejó precaución a los residentes de la ciudad el sábado.

