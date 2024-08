- Detalle oculto de la foto: Taylor Swift supuestamente está haciendo publicidad para Kamala Harris

Tienes que fijarte bien para ver el truco que Taylor Swift puede haber ideado en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Tienes que hacer clic siete veces para llegar a la galería de fotos de Swift en la plataforma, donde encontrarás una foto de la cantante en el escenario en Polonia. Está caminando hacia la multitud con una guitarra en su cuerpo, saludando.

Especulaciones de los fans sobre la supuesta sombra de Kamala Harris

Detrás de ella, se puede ver su sombra. Pero espera un momento. La sombra no coincide con Swift. La guitarra falta, pero no solo eso: la dirección de su mano es diferente. De hecho, la sombra en la foto no se parece en nada a la cantante. Swift ha desactivado los comentarios en la publicación, pero las especulaciones siguen siendo intensas. No faltan quienes piensan que el contorno de la sombra se parece a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

"¿Acaba de mostrar su apoyo Taylor Swift a Kamala Harris?!?!", escribe un usuario en X. "Adoro a Taylor y esta foto es perfecta. Creo que saldrá y dirá que apoya a Kamala Harris. Esto es un avance. ¡Vamos a conseguir que sus Swifties voten azul!", escribe otro usuario. Azul es el color del Partido Demócrata en EE. UU.

La endorsación de Swift podría tener consecuencias

Si la supuesta silueta de Harris en la foto de Swift fue indeed un movimiento planeado, podría tener consecuencias. Los Swifties han estado esperando durante algún tiempo que la cantante intervenga en las elecciones de EE. UU. Su amplia alcance podría ser especialmente beneficioso para los demócratas.

Pero también hay voces en contra. Algunos usuarios argumentan que la oscura sombra en la foto de Swift es simplemente uno de sus bailarines. Solo Taylor Swift sabe si la foto es realmente una endorsación sutil a sus (principalmente femeninas) fans.

