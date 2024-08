Desvelar el trasfondo del equivalente de "Shark Tank", "La madriguera del león"

En "La guarida del león", las botellas de champán saltan: Este lunes marca el inicio del décimo aniversario del formato exitoso del programa. Mientras se discuten acaloradamente los tratos frente a las cámaras, detrás de escena se trata de nombres, números, mucho café y el vivo tono de las suelas de los zapatos de Ralf Dümmel.

Ralf Dümmel no parece un león hoy, sino más bien un sapo venenoso de neón. Su guardarropa como "magnate de Hamburgo" está dominado por un vivo tono verde. Camisa, bolsillo cuadrado, suelas de zapatos y calcetines - todo muestra su amor por el color verde neón. Mentalmente, el hombre de 57 años no parece ser de los que esperan pacientemente como un gran felino. Dümmel prefiere actuar de inmediato. Después de todo, alguien tiene que ayudarlo a ponerse sus zapatos pulidos primero.

Dümmel está en su camerino, listo para "La guarida del león", en la que ha participado desde 2016. Todavía le produce cierta emoción. "Mi equipo quería ponerme monitores de pulsaciones y montar una carpa de oxígeno aquí", cuenta Dümmel. Su mente está llena de grandes preguntas. ¿Quiénes serán sus oponentes hoy? ¿Y, lo más importante, qué se llevará a casa? Los fans del programa ya han acuñado un término para cuando Dümmel vuelve a atacar: "Dümmel-ing". Pero si pierde un trato, el inversor admite que se siente "devastado".

Dümmel encarna el concepto de "La guarida del león". En el programa de Vox, personas con ideas empresariales se presentan ante los inversores - los "leones". Uno de los "leones" más antiguos es Dümmel. Los inversores examinan las ideas, arquean las cejas, sacan sus libretas y anuncian si quieren invertir o no. Algunos fundadores se van decepcionados. Otros son tan solicitados que los inversores se enzarzan en acaloradas pujas por el mejor "trato". El programa tiene una mezcla única de seminario empresarial y elementos de telenovela.

En los camerinos de los "leones"

En estos días, el formato celebra su cumpleaños - hace una década, el 19 de agosto de 2014, se emitió la primera edición. En esta temporada aniversario, que se puede ver desde el lunes a las 8:15 p.m. en Vox y RTL, se han preparado muchas cosas - entre ellas, el antiguo comentarista deportivo Werner Hansch, la "voz de la región", presentará su idea empresarial ante los inversores. Los dos "leones originales" Jochen Schweizer y Frank Thelen volverán para un episodio. La experta en belleza y primera "leona" Judith Williams también regresará después de un descanso.

Se podrían contar muchas historias para el aniversario: historias de horror de tratos fallidos e ideas empresariales extrañas, historias de luchas entre los "leones", historias sobre la relación alemana con el dinero, historias de buenas ideas y productos raros. Pero también se podría dar un paseo por los decorados del programa en un día de rodaje y charlar con los "leones" en sus camerinos. Ellos abren sus puertas.

A unos pasos del camerino de Dümmel, se encuentra Janna Ensthaler. Sostiene notas en la mano. "Estoy intentando hacer números aquí", dice. Las notas son importantes en "La guarida del león". Nombres, números - no se pueden confundir. La cadena destaca que los "leones" invierten su propio dinero y están haciendo "lo real". Ensthaler es conocida como experta en "tecnologías sostenibles" y "innovación digital". En general, está interesada en el futuro.

"Un poco de color"

A unos pasos de distancia, se encuentra Nils Glagau frente a una percha de ropa. Uno podría pensar que una discusión entre el hombre de 48 años y Ralf Dümmel sobre teoría del color también sería un gran concepto de programa. Ambos claramente disfrutan de estilos vibrantes. "Me gusta tener un poco de color de vez en cuando", dice Glagau, sonando bastante relajado. "Un poco de color". Suena música de fondo.

Resulta interesante que Glagau y Dümmel también tienen una pequeña rivalidad ante las cámaras. "En un terreno de juego nivelado, creo que he tenido las peleas más interesantes con Ralf", admite Glagau. "Lo mejor es cuando todos los cinco 'leones' están interesados en un fundador. Esos son momentos especiales, según Glagau. Luego dice: "Tillman también se ve bien. ¿Puedes ir a hablar con él también?

En el vestuario de Tijen Onaran, sus declaraciones son directas. Ella da prioridad a la diversidad, la exposición y la tecnología digital. Le gusta llevar a cabo discusiones. Acaba de concluir una "presentación", introduciendo a un fundador de una startup. "La interacción fue verdaderamente interesante", comparte. Sin embargo, es firme: "No entregamos dinero como donaciones, invertimos. No soy una mujer rica disfrazada de caso de caridad generosa". Pondera sobre sus inversiones. Valora la honestidad. "Creo que no debemos spreads ilusiones cuando no las hay", dice Onaran. Un rechazo honesto es mejor que una aceptación deshonesta.

"I'd appreciate seeing more prospects that give me a glimpse into our future," Onaran mentions about founders. Anticipar las tendencias es lo que impulsan la innovación.

Cuando el programa debutó en 2014, sin duda fue un cambio de juego. La temporada más próspera es la quinta, de 2018, registrando un promedio de 2.96 millones de espectadores, según el broadcaster.

Guía compasiva Amiaz Habtu

El moderador Amiaz Habtu, acurrucado en una habitación rebosante de calzado ("Simplemente adoro coleccionar zapatos - y me encanta tener el par perfecto para cada outfit que uso"), recuerda cuando otros canales pensaban que el formato no era viable en Alemania. "Argüían: Esto no tendrá éxito en Alemania, ya que los alemanes no hablan de dinero, y mucho menos de sus balances bancarios". El hombre de 47 años ha sido parte integral del programa desde su inicio.

Habtu tiene un título en administración de empresas y es popularmente buscado como coach de vida. Extiende un abrazo reconfortante a los empresarios desinflados que fueron enviados a casa con sus ideas ambiciosas. Habtu es la fuente del calor del programa.

Aún es un misterio cómo Ralf Dümmel logra sincronizar las suelas de sus zapatos con el color de sus pañuelos de bolsillo. La solución podría intrigarte. "Cuando compro una camisa, también hago que se confeccione el pañuelo de bolsillo a juego del mismo tejido y color que la camisa", revela. Luego se los entrega a un experto en envuelto de vehículos, que una vez decoró un vehículo para él. Dümmel le preguntó en ese momento qué colores estaban disponibles. El hombre respondió: todos. Ahora, tiene las suelas de sus zapatos pintadas del mismo color. "No se trata de supervivencia, pero me gusta", dice Dümmel. "Todos tenemos nuestras rarezas". Él optó por esto.

Dümmel se prepara para su aparición en "The Lion's Den", sentado en su vestuario de vibrante color verde. El televisor de la habitación probablemente está sintonizado en el programa, anticipando su propia aparición más tarde.

Después del programa, Dümmel podría sentarse a relajarse, viendo episodios de "The Lion's Den" en la televisión. Su amor por el color verde brillante se extiende a su programa favorito, ya que disfruta del tono neón que permea el conjunto y las ideas de negocio presentadas.

Lea también: