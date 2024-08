Defensora de los Derechos Reproductivos Marie Stopes Faces Controversy - Desvelando el primer educador sexual para iluminar a los británicos sobre los aspectos genuinos de la intimidad.

En la década de 1900, la educación sobre temas sexuales era escasa en las escuelas. La sociedad era bastante pudorosa y las discusiones sobre la intimidad eran tabú. Pero los burdeles prosperaban. En ese momento, Marie Stopes publicó su guía "Amor conyugal", que esencialmente hablaba sobre el amor dentro del matrimonio.

Stopes era esencialmente la primera terapeuta sexual moderna. La gente buscaba su consejo sobre temas sexuales. A veces, recibía hasta mil cartas por semana.

Riesgos asociados con el sexo

En ese entonces, la gente no solo era ignorante, sino que también el sexo era un asunto arriesgado. No había tratamiento efectivo para las enfermedades de transmisión sexual, y si alguien contraía una, sufrir una miseria de por vida era una posibilidad. Las mujeres a menudo morían durante el parto, y muchas temían el dolor y los resultados de los embarazos. "Hombres respetables", sin embargo, luchaban con sus "deseos primitivos" y buscaban ayuda para cumplir con sus deberes maritales sin causar sufrimiento innecesario a sus parejas.

La creencia general era que el sexo era una carga para las mujeres. Marie Stopes desafió esta creencia hace un siglo con su guía. Argumentó que el sexo no debería ser una tarea miserable, sino una fuente de placer para ambos, hombres y mujeres. Esta era una idea radical de una joven científica. Stopes escribió: "Todo hombre debería saber que no conquista a una mujer al casarse con ella. Debe conquistarla antes de cada acto de intercourse".

Era de transformación

El libro de Stopes se vendió como pan caliente y el momento era propicio para el cambio. La Primera Guerra Mundial había causado un colapso en todas partes, y los viejos valores victorianos del siglo XIX ya no existían. Había comenzado la era de la producción en masa, el empleo y los bienes de consumo. También había comenzado la era de las mujeres. Aunque la independencia femenina y la actividad profesional aún no eran comunes, ya no eran inhabituales. La joven científica con un doctorado era parte de esta transformación y resonaba con los tiempos. Ayudó a sus lectores a tomar el control de sus cuerpos. Más de 10,000 cartas a Stopes se conservan en la Biblioteca Británica, ofreciendo una visión de los miedos y esperanzas que dominaban los dormitorios en ese momento.

Extractos de las cartas

"Soy una joven madre de dos hermosos hijos. Tuve un parto terrible. El doctor me dijo que no debería tener más hijos. ¿Podría darme algún consejo sobre cómo evitar eso?"

"Me pidió un amigo que reuniera información confiable sobre el siguiente tema. Ella está considerando casarse - con un hombre mucho más joven que ella. Tiene 61 años y su ciclo menstrual ha cesado hace algún tiempo.

Teme que no haya absolutamente ninguna posibilidad de maternidad para ella. ¿Es así? Incluyo un sobre sellado y dirigido y estaría encantada de pagar la tarifa de consulta."

"Acabo de leer su libro "Amor conyugal" y no puedo irme a la cama sin escribirle para agradecerle la gran esperanza para el futuro de mi vida matrimonial que el libro me ha dado."

"Si se refiere a la cuestión de las posiciones en su importante libro, Amor conyugal, creo que como alguien que ha tenido más de 20 años de matrimonio extraordinariamente feliz, puedo permitirme unas palabras para complementar lo que ha escrito,

No creo que la experiencia de la dama que le dijo que se sentía casi sofocada cada vez sea inhabitual. Yo misma conozco a una hermosa joven que dice que desearía que su esposo no fuera tan pesado."

Es impactante imaginarse tu delicado cuerpo tensionado y aplastado por un hombre pesado. Eso es tanto tonto como innecesario.

Estoy escribiendo para preguntar si puede darme algún consejo. Solo tengo 27 años y tengo cinco hijos, el mayor de nueve y el menor de 18 meses. Mi esposo siempre está desempleado y estoy constantemente preocupada - de mes en mes, no quiero más hijos. Espero una respuesta rápida.

¿Podría decirme dónde puedo comprar los dispositivos mencionados en su libro sobre control de la natalidad? No tengo el valor de entrar a una tienda. Una enfermera jefa me dijo que fuera al hospital de mujeres, pero como no me dijo qué preguntar, no fui.

Debería escribir algo sobre las camas separadas y estrechas introducidas desde los países del continente. No entiendo cómo permiten a una pareja posiciones cómodas, pero nosotros tampoco las hemos usado nunca.

Tenemos una hermosa niñita. Tres niños nacieron antes, pero esta es la primera vez que un niño ha vivido. Desde su nacimiento, no he tenido relaciones sexuales reales con mi esposa, ya que sentí que le estaba causando el mismo dolor que con los niños muertos. Ella también ya no desea hijos.

Sin embargo, ambos disfrutamos de los placeres de la vida matrimonial. Juego con mis dedos con ella mientras ella sostiene mi "persona". Pero siento que estamos haciendo algo malo y ahora estoy perdido acerca de mi deber.

No firmo esta carta, pero perhaps usted abordará este asunto en su próximo libro sobre este tema.

¿No indica un estado de mente sucio cuando un hombre cede a su deseo de fornicación, o una mujer a su deseo de simple fornicación? A menos que la concepción sea el objetivo de la unión sexual. Nada degrade el espíritu más que esta forma de fornicación legalizada. ¿Por qué no recomienda la única manera limpia? Abstinencia!

Regrese a su país de Escocia y predique sus métodos sucios allí. Los hombres decentes ingleses están asqueados por sus sugerencias sucias en Amor conyugal.

Estoy buscando consejos debido a algunas preocupaciones. El hombre con quien planeo casarme más tarde este año sufrió un accidente hace unas pocas semanas. Cuando lo ayudé a quitarse su ropa ensangrentada y rasgada, noté que su miembro era significativamente más grande que el mío. Esto me ha causado ansiedad en cuanto a nuestra futura intimidad marital.

Agradecería cualquier sugerencia o consejo que puedan tener. Me encuentro en una situación un poco difícil ya que no tengo una madre o hermana a quien confiarme, y prefiero no discutir esto con amigas para evitar malentendidos. Podrían pensar que soy demasiado ansiosa.

A pesar de sus contribuciones pioneras en consejos sexuales y salud de la mujer, Marie Stopes no está exenta de controversias. Al igual que muchos investigadores sexuales de su época, abogó por vistas eugenecistas que se alineaban con el darwinismo social.

