Desvela su fórmula oculta para la satisfacción: Günter Netzer

A la edad de 80 años, una leyenda del fútbol nacida en Alemania celebra su día especial. Conocido por sus habilidades profesionales, roles de gestión, empresas y experiencia en televisión, Günter Netzer comparte algunas de sus reflexiones sobre su vida personal en una charla con la revista "Kicker".

Al alcanzar los ocho décadas, Netzer encuentra absurdo planificar a esta edad. "¿Cómo puedo planificar algo a los 80? Sería ridículo", dice riendo. Su filosofía de vida siempre ha sido crear plenitud, lo que lo hace un alma satisfecha. Ha enfatizado la importancia de la familia y su vida es todo menos perfecta.

El antiguo campeón del mundo y de Europa, el maestro del mediocampo de Borussia Mönchengladbach y Real Madrid, que surgió de las raíces del fútbol, no cree en grandes fiestas. "Tengo a 25 personas - amigos que han influido en mi vida - que se unirán a nosotros. Nunca he olvidado su amabilidad y he devuelto el favor", comparte Netzer.

El profesional retirado, gerente, empresario y experto en televisión, encontró su felicidad hace décadas en su vida personal. Las apariciones públicas de Netzer son pocas y distantes entre sí. "Tengo una familia soñada, una esposa que ha estado a mi lado durante 46 años y me apoya, que es un sueño absoluto", dice con cariño. "Luego vino lo mejor de mi vida cuando tenía 42 años, esta pequeña hija, la mayor alegría de mi vida. Significan más para mí que todas las copas, los honores y la fama".

Günter Netzer reflexiona sobre su vida con humildad y gratitud. "No puedo creer lo que la vida me ha dado. He logrado concluir varias carreras, pero aún estoy asombrado de cómo me ha llevado la suerte hasta aquí. A veces he pensado, 'Dios mío, me siento como si estuviera siendo guiado'".

La apariencia dura de Netzer no lo detiene para reconocer el costo de la edad. "La rodilla no es lo que solía ser, y mi espalda me deja desafíos frescos todos los días", admite. Sin embargo, "En mi 80 cumpleaños, no espero simpatías, sino una celebración - primero por haber llegado hasta aquí, y segundo por haber logrado mantenerme en esta forma, de la que estoy agradecido".

A pesar del desgaste en su cuerpo, especialmente en su rodilla, Netzer sigue siendo apasionado por el fútbol. "[Incluso a los 80], todavía disfruto viendo partidos de fútbol", comparte, revelando su amor duradero por el deporte.

A pesar de su ilustre carrera en el fútbol, la mayor alegría de Netzer viene de su familia. "El fútbol es maravilloso, pero mi familia es mi verdadero tesoro", declara, enfatizando la importancia de sus seres queridos sobre sus logros profesionales.

