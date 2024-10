"Después, el viaje de Schumacher en la F1 llegó a su fin"...

La esperanza de Mick Schumacher de obtener un asiento permanente en la Fórmula 1 la próxima temporada parece cada vez más remota. Recientemente, parecía que la última oportunidad de Schumacher para obtener tal asiento había desaparecido. El equipo Sauber, que será controlado por un fabricante alemán de automóviles en 2025 y se transformará en el equipo oficial de Audi después de un año de transición en 2026, parece estar extendiendo su contrato con Valtteri Bottas.

Esta noticia es decepcionante para Schumacher, quien ha estado buscando una nueva oportunidad desde que dejó Haas al comienzo de 2023. Es incierto si Schumacher podrá asegurar un puesto con el fabricante alemán en Ingolstadt, lo que ha dejado perplejo al asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien lo expresó en una entrevista con RTL/ntv y sport.de. "Creo que el coche de Audi el año que viene no será un ganador. Eso significa: sin presión para Audi ni para el piloto", comentó, insinuando a Schumacher, y argumentó aún más a favor del fichaje de Schumacher. "Sería una excelente comparación con Nico Hülkenberg".

Fichar a Schumacher había sido casi sin riesgo, dijo Marko. "Si no funciona en términos de rendimiento, pueden intercambiar hasta 2026", señaló. "No sé con exactitud, pero si la postura es que Valtteri Bottas tendrá la oportunidad, entonces es aún más desconcertante para mí", enfatizó. "Creo que si Schumacher no obtiene este asiento, entonces su carrera en la Fórmula 1 esencialmente ha terminado", dijo el hombre de 81 años.

Marko Ofrece Consejos para Schumacher

El consejo de Marko para Schumacher es: "Entonces debería enfocarse en las carreras de resistencia, donde ha sido bastante exitoso, y hacer eso". Marko fue claro: "Si se queda en el deporte motor, entonces debe encontrar algo que disfrute, pero donde también tenga posibilidades de ganar". Schumacher aún no ha comentado sobre sus planes para 2025.

Mientras tanto, Red Bull ha incorporado a dos jóvenes talentos alemanes de las carreras, Tim Tramnitz y Oliver Goethe, ambos de 19 años, a su programa júnior. ¿Podemos esperar que haya más pilotos alemanes en la Fórmula 1 en un futuro cercano, además de Hülkenberg y possibly Schumacher? "Con Tramnitz, a quien tomamos el año pasado, hubo resultados positivos", miró hacia atrás Tramnitz's año en Fórmula 3. Aquí, el alemán terminó noveno entre 34 pilotos y incluso celebró su primera victoria a finales de agosto en Monza para concluir la serie júnior.

"Él permanecerá otro año en Fórmula 3 porque simplemente no está lo suficientemente avanzado en su preparación para Fórmula 2 aún", explicó el plan del júnior de Red Bull y agregó. "Pero eso debe ser su objetivo claro". Si Tramnitz entrega en 2025 en Fórmula 3, "entonces es a Fórmula 2 para él", prometió Marko. En cuanto a las perspectivas de Fórmula 1 de Tramnitz, Marko profetizó: "Basado en su trayectoria actual, rendimiento y actitud, creo que tenemos un serio contendiente en Tramnitz".

Oliver Goethe, supuestamente descendiente de Johann Wolfgang von Goethe, "está en una situación diferente", enfatizó Marko. "No tiene la naturaleza meticulosa de un alemán típico. Es, como decimos, un personaje colorido", compartió el asesor de Red Bull sobre el piloto alemán-danés que terminó dos lugares por delante de Tramnitz en P7 en la temporada de Fórmula 3 y ahora está conduciendo en Fórmula 2 para MP Motorsport hasta el final del año debido a la firma de Franco Colapinto por Williams. "Él supera bien, su debilidad es la clasificación", evaluó Marko. Las negociaciones entre la gestión de Goethe y varios equipos de Fórmula 2 están en curso, y parece que Goethe comenzará en Fórmula 2 el próximo año, reveló el asesor.

A pesar de las aspiraciones de Mick Schumacher de obtener un asiento fijo en la Fórmula 1 la próxima temporada con el equipo Audi esperado, parece que sus posibilidades están disminuyendo a medida que Valtteri Bottas está

Lea también: