Después del retraso, Trump habla en la Plataforma X con su partidario Musk

En la conversación, seguida por más de un millón de usuarios, Trump regresó repetidamente a un tema favorito: sus relaciones con figuras de poder como el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping. Durante su presidencia, los EE. UU. serían más seguros, continuó.

El septuagenario también abogó por la construcción de un sistema de defensa de misiles basado en el Cúpula de Hierro de Israel. " Tendremos la mejor Cúpula de Hierro del mundo", dijo Trump.

Además, el republicano minimizó la amenaza del cambio climático. "La mayor amenaza no es el cambio climático, donde el nivel del mar subirá una octava de pulgada en los próximos 400 años", dijo. " Tendrás más propiedad frente al mar, ¿verdad?" preguntó Trump. La mayor amenaza es el calentamiento nuclear. Hay cinco países que son potencias nucleares significativas.

Trump etiquetó la retirada del Presidente de EE. UU. Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca como un "golpe de estado". El octogenario Biden había anunciado su retiro de las elecciones presidenciales de noviembre después de semanas de debate sobre su aptitud mental para un segundo mandato. Kamala Harris ha sido nominada desde entonces como la nueva candidata presidencial demócrata.

Trump tuvo la oportunidad de reiterar sus temas de campaña durante la conversación. No recibió ninguna contradicción de Musk - de hecho, el septuagenario incluso recibió apoyo para sus afirmaciones.

El soporte de Trump, Musk, reafirmó su apoyo al republicano y incluso ofreció su cooperación en una posible administración de Trump. "Creo que sería genial tener una comisión para la eficiencia del gobierno que investigue estas cosas y asegure que el dinero de los contribuyentes se gaste sabiamente", dijo. "Estaría encantado de servir en una comisión así".

En inmigración, el multimillonario de la tecnología dijo que la gente estaba inundando los EE. UU. y describió la situación de la frontera como una "invasión de zombis". No es posible que los Estados Unidos acepten a todas las personas de la Tierra, agregó Musk.

Trump era el camino hacia la prosperidad, la vicepresidenta de EE. UU. Harris era lo contrario, dijo Musk. "Creo que estamos en un punto de inflexión en el destino de la civilización y creo que debemos tomar el camino correcto", enfatizó. "Y creo que tú eres el camino correcto".

Musk había anunciado anteriormente que la conversación se llevaría a cabo de manera "improvisada" y que el alcance de los temas sería ilimitado. " thus it should be highly entertaining!" wrote. For Republican Trump, who had recently been on the defensive in his presidential campaign against his rival Harris and her Democratic Party, the conversation was intended to give his faltering campaign a boost.

However, the start of the conversation was rocky. Musk wrote on his platform, previously known as Twitter, that there seemed to have been a "massive" cyberattack. The conversation could only begin after more than 40 minutes of delay.

Trump had been banned from the platform Twitter after the Capitol storming by his supporters on January 6, 2021. Musk, however, reactivated the former president's account after his takeover in 2022.

Musk has increasingly shifted politically to the right in recent years, allowing the unfiltered spread of far-right conspiracy theories and rhetoric on X. Experts also say that Musk himself spreads a multitude of false information about the U.S. elections on his own account, gaining massive attention with these misleading posts.

