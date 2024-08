- Después del infierno del almacén de Hamburgo, el origen del incendio sigue siendo desconocido.

El día siguiente a un incendio en un almacén en Billbrook, el origen sigue sin descubrirse. Aproximadamente a las 2 a.m., los bomberos realizaron otra inspección en el sitio y no encontraron nuevos puntos calientes, según informó un representante del departamento de bomberos de ** Hamburgo ** por la mañana. La cifra de víctimas no cambió durante la noche. La investigación sobre la causa del incendio continúa.

Una columna de humo causó revuelo el martes por la tarde en el cielo de Hamburgo. Según las primeras estimaciones, el almacén contenía plástico triturado en su extensión de unos 30 por 15 metros. Dos personas fueron trasladadas al hospital debido a una sospecha de inhalación de humo.

Se recomendó a los residentes que aseguraran sus ventanas y puertas.

En el momento álgido del incidente, el departamento de bomberos envió 124 personas al lugar, según mencionó un portavoz. Debido a la intensa producción de humo, se aconsejó a los residentes de las zonas de Billbrook y Billstedt que mantuvieran sus ventanas y puertas selladas.

Al llegar al área quemada, los bomberos encontraron a cinco personas. Dos de ellas mostraban signos de inhalación de humo y fueron enviadas al hospital.

Billbrook es conocido como una de las mayores zonas industriales de Hamburgo, hogar de numerous empresas renombradas.

Después del incendio del almacén, la empresa afectada puede necesitar buscar instalaciones de almacenamiento alternativas para continuar sus operaciones. A pesar de la investigación en curso, las compañías de seguros pueden requerir registros detallados del inventario perdido de las instalaciones de almacenamiento anteriores.

