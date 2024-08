- Después del incidente de Vuskovic, HSV se pregunta: "¿Podría Mario mantener su posición?"

Steffen Baumgart se encontró sin palabras. La suspensión por dopaje afirmativa impuesta al futbolista Mario Vuskovic ha tenido un gran impacto en el Hamburger SV y su entrenador. "Me resulta difícil expresarme y encontrar las palabras adecuadas aquí", dijo el de 52 años. "Por supuesto, afecta a todos", añadió.

El martes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tomó una decisión en el caso de Vuskovic. Los jueces deportivos mantuvieron los recursos de la Agencia Nacional Antidopaje (NADA) y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y ampliaron la sanción de Vuskovic a cuatro años. El defensa central cumplirá la suspensión hasta el otoño de 2026.

El HSV sigue apoyando a Vuskovic

El encuentro contra el recién ascendido Preußen Münster del sábado (13:00 CET/Sky) ha pasado a un segundo plano para el HSV. El club se centra en transmitir el mensaje: su apoyo a Vuskovic sigue siendo inquebrantable. "No abandonaremos a Mario", dijo el director deportivo Stefan Kuntz en una entrevista con el club. "En el fondo, se trata del joven", confirmó el entrenador Baumgart.

Sin embargo, su apoyo podría ponerse a prueba. Un reciente informe del "Hamburger Abendblatt" sugirió que el HSV podría rescindir el contrato de Vuskovic. La razón es una llamada obligación de gestión de riqueza. El club podría incriminarse a sí mismo al continuar pagando el salario de Vuskovic, ya que no está cumpliendo con su papel real. Además, el club podría examinar posibles reclamaciones de daños contra Vuskovic.

El miembro de la junta Huwer: "Situación complicada"

El miembro de la junta financiera Eric Huwer declaró en la entrevista que no se deben tomar decisiones precipitadas en una situación tan compleja. "Debemos reconocer que el recurso de Mario al TAS ha sido infructuoso y las posibilidades de ulteriores acciones legales son muy limitadas".

Inicialmente, el club planea esperar la revisión de la sentencia por parte de los abogados de Vuskovic antes de tomar una decisión sobre los siguientes pasos. "Mario fue, es y sigue siendo una parte vital de nuestra familia del HSV", aclaró Huwer.

Vuskovic, que fue suspendido por el tribunal deportivo del DFB el año pasado durante dos años por usar el agente de dopaje EPO con efecto retroactivo desde el 15 de noviembre de 2022, expresó sus puntos de vista en las redes sociales después del fallo. Volvió a afirmar su inocencia. "Parece que vivimos en un mundo donde la realidad y la justicia ya no importan", escribió el de 22 años en Instagram. "No he hecho nada malo y no me detendré hasta que demuestre mi inocencia", afirmó.

El club ha mantenido el contacto con el defensa desde su suspensión. Se han mostrado reiteradas muestras de solidaridad por parte del club y los compañeros.

El director deportivo Stefan Kuntz dio la desafortunada noticia a los profesionales del HSV el martes. "Los jugadores estaban tan sorprendidos como nosotros, el estado de ánimo cayó a cero al instante", dijo Kuntz en la entrevista del club.

Baumgart describió los siguientes días como una "montaña rusa emocional". Kuntz espera una "reactivación motivacional" para el equipo a pesar de la tensa atmósfera antes del partido contra Münster.

En los últimos años, la posición de defensa central ha sido un punto débil para el HSV. Queda por ver si el club, que había anticipado un sobreseimiento y quería mantener una posición en la plantilla abierta para Vuskovic, introducirá un nuevo fichaje en esa posición antes del límite de traspasos del viernes. Baumgart confirmó su intención de traer a otro jugador: "Es fácil imaginarse que estamos considerando esa posición", dijo el entrenador.

