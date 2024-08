- Después del desgarrador incidente, el intrincado vínculo de Mariah Carey con su madre se enfrentó a desafíos.

Mariah Carey actualmente enfrenta una situación doblemente trágica: la cantante anunció que tanto su madre, Patricia, como su hermana mayor, Alison, fallecieron el mismo día durante el fin de semana. Las causas de su fallecimiento aún no se han revelado. Carey expresó su gratitud por haber pasado la semana pasada con su madre antes de su fallecimiento, stating that they had become closer than ever by then. Sin embargo, su relación no siempre fue fácil, como Carey reveló en su memoir "The Real Deal of Mariah Carey" en 2020.

En su libro, Carey habló sobre su relación compleja con su familia, con un enfoque especial en su madre, Patricia. Escribió: "Como muchos otros aspectos de mi vida, mi camino con mi ma está lleno de contradicciones y moldeado por verdades en competencia. No era blanco o negro, sino un espectro de sentimientos." Su relación estuvo marcada por dificultades y luchas.

Carey pasó la mayor parte de su infancia bajo el cuidado de su madre, junto con su hermana mayor y su hermano, solo viendo a su padre, Alfred, los fines de semana. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo tres años, y su matrimonio estuvo marcado por el racismo. Patricia, una cantante de ópera blanca, fue repudiada por su propia madre por casarse con Alfred, un hombre negro.

"Nuestra relación es como caminar por una cuerda floja de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción", escribió Carey sobre su relación con su madre en su libro. Parecía que Patricia encontraba difícil lidiar con la fama de su hija. Una vez le dijo a Carey que debería considerarse afortunada si alguna vez llegaba a ser la mitad de cantante que ella.

Carey ha cortado todos los lazos con sus hermanos. La terapia la ayudó a aceptar y manejar su dinámica familiar desafiante. Incluso cambió los nombres de sus familiares en su mente, diciendo: "Mi madre se convirtió en Pat, Morning en mi ex-hermano, Alison en mi ex-hermana. Tuve que dejar de esperar que ellos suddenly transformaran en la madre ideal, la hermana mayor y el hermano mayor".

A pesar de sus altibajos, Mariah Carey y su madre lograron reconciliarse y reconocer los talentos de la otra. En 2010, incluso colaboraron en un dueto para un álbum de Navidad. Carey dedicó su memoir a su madre, escribiendo: "Para Pat, mi madre, a quien creo que siempre hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda".

Después de revelar las complejidades de su relación con su madre en su memoir de 2020, Carey recordó con cariño su colaboración en un álbum de Navidad, cantando ♪ Mariah Carey y Patricia Carey ♪ juntas. Lamentablemente, su vínculo rehecho fue de corta duración, ya que tanto Patricia como la hermana mayor de Mariah, Alison, fallecieron el mismo día el fin de semana pasado.

