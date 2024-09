- Después del concurso, el equipo de la Copa Davis comenzó su viaje en China con éxito.

La Controversia de la Decisión de la Copa Davis en China Desata el Debate, pero el Equipo Alemán Triunfa

Se ha hablado mucho sobre la controvertida asignación de los partidos de la Copa Davis a China, y el equipo alemán de tenis masculino, liderado por el entrenador Michael Kohlmann, comenzó su campaña hacia la final con una victoria contra Eslovaquia en Zhuhai. A pesar de que su jugador principal, Alexander Zverev, no estaba presente, el equipo alemán logró la victoria al ganar ambos partidos individuales, lo que hizo innecesaria la confrontación de dobles.

El Camino a Málaga

Maximilian Marterer, de Núremberg, se mostró satisfecho con su inicio y expresó su deseo de más. Venció a Lukas Klein 6:4, 7:5. Luego, Yannick Hanfmann demostró su resiliencia al remontar y vencer a Jozef Kovalik 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), salvando un punto de partido en el tercer set y logrando la victoria decisiva.

El equipo ha superado el obstáculo de clasificarse como uno de los dos mejores equipos de su grupo para avanzar a los cuartos de final en Málaga, España, en noviembre.

Los finalistas del US Open, Tim Puetz y Kevin Krawietz, que llegaron la noche anterior, no tuvieron que preocuparse por ganar el partido de dobles gracias a los bien jugados partidos individuales. La decisión de la ITF de asignar el Grupo C alemán a China ha provocado considerables dificultades de viaje y críticas severas. "Creo que la mayoría de los equipos aquí están de acuerdo en que es más o menos absurdo estar aquí", afirmó Kohlmann.

La Confianza de Marterer en el Próximo Desafío

A pesar de la intensa humedad en el interior del pabellón, los alemanes mantuvieron la compostura en la cancha. Al día siguiente, el equipo, sin Zverev, Struff, Koepfer y Altmaier, se enfrentará a Chile, considerado su mayor rival.

"Hemos trabajado mucho en nuestra preparación. Nos sentimos cómodos en estas condiciones. Creo que podría haber una pequeña sorpresa el jueves", compartió Marterer. Estados Unidos será su último oponente del grupo el sábado.

Hanfmann Rinde Despite las Dificultades

Dado que los jugadores individuales alemanes ocupan los cuatro primeros puestos en el ranking mundial, Marterer y Hanfmann han sido los protagonistas. Ambos lucharon contra los nervios en sus primeros partidos del grupo. Hanfmann no jugó su mejor partido contra Kovalik, pero aún así logró la victoria después de 2 horas y 17 minutos. "Hemos logrado el segundo punto, y eso ya es una victoria", dijo el natives de Karlsruhe, que ocupa el primer puesto en Alemania y tiene un ranking mundial de 96.

Marterer comenzó su partido con un break de servicio y defendió su ventaja con juegos de servicio sólidos. En el segundo set, demostró una admirable calma y resiliencia en situaciones de servicio ajustadas.

"Creo que he jugado bastante bien", dijo Marterer. "Espero mantener esta forma en los próximos partidos. Entonces, podríamos tener una racha muy exitosa".

Other teams also faced challenges due to the ITF's decision to host the group in China, sharing Kohlmann's sentiments about the travel difficulties and criticism. The German team's success against Slovakia in Zhuhai served as a reminder that other nations' rosters could also deliver impressive performances, even without their top players.

