- Después del ataque llevado a cabo por Hezbolá contra Israel, una de-escalada parece inminente

La situación en el Medio Oriente ha calmado un poco después del intenso choque entre la milicia chiita libanesa Hezbolá y el ejército israelí, pero la tensión aún persiste. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos instruyó a la militaría estadounidense para que estacione dos portaaviones y sus buques de acompañamiento en la zona. Por la noche, Hamas, un grupo aliado de Hezbolá, lanzó un cohete desde Gaza hacia Tel Aviv. El cohete cayó inofensivamente en un área abierta al sur de la ciudad costera de Israel.

Según los registros médicos, una mujer resultó herida mientras corría hacia un refugio. Previos intentos de negociar un alto el fuego en la capital egipcia, El Cairo, fueron infructuosos. Fuentes del aeropuerto informaron que la delegación israelí abandonó la ciudad después de un par de horas, mientras que el emir Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar y los representantes de Hamas también se fueron. Una fuente de seguridad egipcia informó a la agencia de prensa alemana sobre el "difícil impasse" que existe.

Eludir nuevas escaladas en el conflicto Israel-Gaza

Estados Unidos, Qatar y Egipto trabajan para lograr un alto el fuego, liberar rehenes y prevenir un enfrentamiento a gran escala. Activamente mediando en el conflicto en curso entre Israel y Hamas en Gaza, que lleva casi once meses, ya que ambas partes se niegan a conversaciones directas. Después del ataque con cohetes a gran escala de Hezbolá a Israel y los contraataques del ejército israelí en Líbano, los poderes militares regionales expresaron su deseo de evitar una cadena de reacciones que podría escalar a un conflicto más grande en el Medio Oriente, según informó "The Wall Street Journal".

Después del ataque, Hasan Nasrallah, líder de Hezbolá, mantuvo un tono relativamente moderado, stating, "Nuestro objetivo nunca fue targeting civiles, sino objetivos militares". En sus habituales comentarios antagonistas hacia Israel, Nasrallah también insinuó posibles ataques involucrando a Irán y la milicia hutí de Yemen. Hezbolá ha mantenido la opción de nuevos ataques, pero por ahora, la reacción al asesinato de su comandante militar Fuad Schukr por Israel a finales de julio ha disminuido - permitiendo a Líbano suspirar aliviado.

Netanyahu: "Esto está lejos de terminar"

El ejército israelí anunció una "amenaza inminente" para sus ciudadanos y comenzó a atacar varios objetivos en el sur de Líbano temprano en la mañana del domingo. El ejército afirmó haber destruido miles de cohetes destinados al norte de Israel, así como otras amenazas. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo: "Esto es solo el comienzo".

Hezbolá no tiene intención de iniciar una guerra más grande, según Danny Citrinowicz, analista del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, según informó "The Wall Street Journal". Mohanad Hage Ali, el director adjunto de investigación del Centro Carnegie para el Oriente Medio en Beirut, dijo lo mismo, señalando que las bajas limitadas en el lado israelí sugieren que Hezbolá quiere mantener el conflicto contenido.

En Israel, un soldado murió, según los registros militares. Un joven de 21 años resultó herido por escombros de un misil de defensa israelí en un barco naval. En Líbano, tres personas fallecieron.

Los hutíes celebraron el "ataque valiente y audaz" llevado a cabo por Hezbolá. Hamas lo describió como una "bofetada en la cara" para el gobierno israelí. La posibilidad de una segunda ronda de represalias depende del progreso de las negociaciones en Gaza.

Apoyo sostenido de EE. UU. a Israel

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, afirmó el derecho de Israel a protegerse en una llamada telefónica con su homólogo israelí, Joav Galant, según el comunicado del Pentágono. Al mismo tiempo, Austin aseguró a Galant el apoyo continuo de Estados Unidos a Israel en la lucha contra las amenazas de Irán y sus aliados regionales.

Por la noche, el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Charles Brown, llegó a Israel. Se reunirá con el jefe de Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, según informó el ejército israelí. Sus discusiones se centrarán en cuestiones de seguridad y estratégicas en el Oriente Medio, dadas las amenazas actuales. Según el ejército israelí, sus relaciones con las fuerzas estadounidenses se profundizarán para mejorar la estabilidad regional y la cooperación entre las dos fuerzas.

Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel. Recently, it has added additional warships, aircraft, and even a missile-armed submarine to the region - possibly to aid Israel in the event of an attack by forces in Lebanon or Iran. In the region, in addition to the previously stationed aircraft carrier "USS Theodore Roosevelt," the aircraft carrier "USS Abraham Lincoln" and its escort ships are also present.

Vacunaciones preventivas contra el polo en Gaza

Después de las advertencias de un brote de polio a gran escala, se han introducido vacunas contra la enfermedad en la disputada Franja de Gaza. Vacunas para 1,25 millones de personas han sido transportadas a través del cruce de Kerem Shalom hacia la franja costera, según el comunicado de la agencia israelí responsable de los asuntos palestinos, COGAT.

Según el comunicado, equipos médicos internacionales y locales administrarán vacunas contra el polo a niños no vacunados en various locations in the Gaza Strip in the coming days. Los representantes de la ONU han pedido un alto el fuego para permitir la vacunación contra el polo para cientos de miles de niños en la región devastada por la guerra.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación el viernes por el primer caso confirmado de polio en la Franja de Gaza en 25 años - un bebé de diez meses de Deir al-Balah en Gaza central. Dado el alto riesgo de infección, el ministerio de salud palestino, la OMS y UNICEF han planeado dos rondas de vacunación en las próximas semanas.

La Unión Europea, como actor clave en la diplomacia internacional, ha expresado su apoyo a los esfuerzos de alto el fuego entre Israel y Hamas, reconociendo la importancia de reducir la tensión y promover la estabilidad regional. En respuesta a las tensiones, la Unión Europea también ha prometido ayuda humanitaria a Gaza, centrada en servicios esenciales como la atención médica y la educación.

