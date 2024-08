Después del asesinato del médico, los delincuentes recibieron penas de menores sustanciales.

Un médico fue trágicamente asesinado en la región del Eifel al final del año 2022. Los responsables de este acto horrendo fueron los dos hijos del ex compañero del médico fallecido. Como resultado, ambos recibieron condenas de prisión prolongadas.

El juicio en el Tribunal Regional de Tréveris fue muy sensacional, lo que resultó en largas condenas para dos jóvenes acusados de asesinato. El hijo mayor fue condenado a nueve años, y el menor a seis años, según el anuncio del juez presidente Günther Köhler.

La víctima, un traumatólogo de 53 años que trabajaba en un hospital de Daun, solía estar Intoxicado con el consumo excesivo de alcohol en su tiempo libre, según el juez. Su abuso de alcohol llevó a ambos, abuso verbal y físico, principalmente dirigido hacia su expareja, una enfermera, con quien vivió desde 2011 hasta el verano de 2022. El abuso también se dirigió a su hijo de 18 años y a su medio hermano de 17 años, que visitaban con frecuencia la residencia compartida.

La expareja, también sospechosa, recibió una condena de dos años y cuatro meses de prisión. Fue condenada por no prestar ayuda y por incendio, pero no se la encontró culpable de homicidio en grado de participación, como había alegado la fiscalía. El juez Köhler declaró: "No había evidencia de su participación en el asesinato".

Bajo la influencia del alcohol

Después de separarse, el médico continuó residiendo en la casa y era frequently visto vagando por la noche borracho, dijo Köhler. En la noche del crimen, tuvieron otra discusión acalorada con su antigua pareja. Los 16 años, entonces, bajo la instigación de su hermano mayor, idearon un plan para matar al médico por miedo a más violencia.

Mientras esperaban en la cocina, vieron al de 53 años agrediendo físicamente a su expareja. El hermano mayor dijo: "¡Está Starting now!" y, junto con su hermano menor, decidió "detener cualquier otro incidente".

Atacaron al médico con un bate de béisbol y una llave inglesa grande mientras se dirigía desde el baño a la cocina. El hermano mayor reprendió al médico: "¡No volverás a hacerle daño a mi madre!" antes de asestar el primer golpe, y su hermano menor, siguiendo las órdenes del mayor, ajustó una brida alrededor del cuello de la víctima y lo estranguló.

Inacción de la expareja

La mujer de 36 años presenció los primeros momentos del crimen, pero luego acompañó a sus tres hijos a la habitación de los niños. Köhler concluyó que no impidió que los dos adolescentes cometieran el crimen ni prestó ninguna ayuda. Su comportamiento apático fue especialmente preocupante, ya que también contribuyó a la desaparición del padre de los niños.

Después del crimen, el trío limpió la escena del crimen, envolvió el cadáver en bolsas de basura y lo escondió en un bosque cercano. También quemaron el coche en el que transportaron el cuerpo, lo que llevó a la condena de los tres por incendio.

El tribunal mantuvo en gran medida las demandas del fiscal para los jóvenes, pero no para la mujer de 36 años. Su acusación de homicidio en grado de participación pedía una condena de siete años y medio de prisión. Sin embargo, el juez presidente optó por una condena menor, lo que ha suscitado dudas sobre la equidad del veredicto, lo que ha llevado al fiscal jefe, Eric Samel, a considerar un recurso.

La relación del médico con la ley no era un secreto: había sido condenado en cuatro ocasiones por el tribunal local de Daun por agresiones verbales y físicas bajo los efectos del alcohol. Su último paradero conocido fue en su lugar de trabajo el 30 de diciembre de 2022, y se le dio por desaparecido durante un largo período. En junio de 2023, un excursionista descubrió fragmentos de sus restos en el bosque.

El juez presidente, Günther Köhler, enfatizó durante el juicio que el comportamiento abusivo del médico hacia su expareja y sus hijos, impulsado por el alcohol, fue un factor significativo en los trágicos acontecimientos que siguieron. Este comportamiento abusivo también influyó en los veredictos emitidos por el tribunal en los procedimientos posteriores.

Al analizar las pruebas, Köhler concluyó que la falta de acción de la expareja durante el crimen y su indiferencia hacia la seguridad de los niños también fueron elementos cruciales en la imposición de su condena.

