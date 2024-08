Después de una turbulencia significativa, Sinner rápidamente abandona su letargo inducido por el dopaje

En Nueva York, la sensación del tenis italiano Jannik Sinner logró su primera victoria después del escándalo de dopaje. Inicialmente, parecía nervioso, cediendo fácilmente el primer set ante Mackenzie McDonald. Sin embargo, el talento alemán Alexander Zverev permaneció como el único competidor alemán en el torneo.

Sinner, clasificado como número uno a nivel mundial, parecía incómodo debido a la polémica que lo rodeaba, lo que llevó a un comienzo titubeante. A pesar de esto, logró vencer al oponente estadounidense 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, avanzando a la siguiente ronda. No obstante, los obstáculos que enfrentó después del escándalo en Nueva York eran palpables. "No empecé bien, pero la primera partida suele ser difícil - debo aceptarlo. Mi objetivo era mantenerme mentalmente enfocado y encontrar mi ritmo. Estoy contento de haber avanzado", compartió Sinner. Él reconoce la necesidad de seguir mejorando.

El escándalo estalló hace una semana cuando se reveló que Sinner había dado positivo por la sustancia prohibida Clostebol en dos ocasiones en marzo. El jugador de 23 años, considerado uno de los principales contendientes para el último Grand Slam del año, evitó una suspensión prolongada al demostrar que había sido expuesto involuntariamente a la sustancia por su fisioterapeuta.

Las luchas de los alemanes continúan

Por otro lado, los alemanes no enfrentan controversias similares, pero luchan en la cancha. Uno de sus cinco jugadores, Daniel Altmaier, cayó ante Mariano Navone de Argentina, dejando solo a Zverev en la segunda ronda. Altmaier tropezó a pesar de un inicio prometedor, perdiendo ante Navone 1-6, 6-2, 4-6, 1-6 poco después de su victoria en la primera ronda de Wimbledon.

Iga Swiatek, actualmente número uno a nivel mundial, no está alcanzando su mejor rendimiento, pero su inicio en la búsqueda del título fue algo accidentado. Superó a una determinada Kamilla Rachimowa de Rusia en el Estadio Arthur Ashe con una victoria de 6-4, 7-6 (8-6), pero su rendimiento estuvo lejos de ser estelar. Swiatek, que busca su sexto título de Grand Slam, expresó optimismo sobre la mejora diaria.

Naomi Osaka de Japón, campeona de cuatro Grand Slams, ha recuperado su momento. Triunfó sobre la décima cabeza de serie, Jelena Ostapenko, 6-3, 6-2, y avanzó a la segunda ronda por primera vez en tres años. Después de tomarse un descanso tras el nacimiento de su hija, la dos veces campeona del torneo en 2018 y 2020, derramó lágrimas de alegría durante la entrevista posterior al partido, expresando gratitud por la atmósfera de apoyo.

La atmósfera alrededor del partido de Sinner fue bastante diferente, con la polémica causando tensión debido a la falta de claridad y lo que se percibió como un trato desigual en comparación con casos similares. A pesar de esto, antes del US Open, Sinner insistió consistentemente en su inocencia. "En mi mente, sé que no he hecho nada malo", dijo el tirolés del Sur. Sin embargo, reconoció que la situación era "lejos de ideal" a medida que se acercaba a un Grand Slam. Sinner cometió numerosos errores contra McDonald al principio antes de mejorar notoriamente desde el segundo set.

Impulsado por el apoyo inquebrantable del público, Sinner parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de los hombros. "La respuesta del público fue extraordinaria", exclamó Sinner. "Incluso cuando se conoció la noticia, sentí un gran aliento durante los entrenamientos". El aplauso afectuoso que lo recibió en el Estadio Arthur Ashe fue casi ensordecedor. Cualquier signo de descontento decayó a abucheos audibles o descontento discernible durante el partido. "Aún no es fácil", reflexionó Sinner sobre su situación general.

La victoria de Sinner en la Ciudad de Nueva York marcó un paso importante en su regreso después del escándalo de dopaje. A pesar de la controversia, los apasionados fanáticos del tenis de la Ciudad de Nueva York mostraron su apoyo inquebrantable durante sus partidos.

