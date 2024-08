Amira Aly y Oliver Pocher son los sujetos en cuestión - Después de una separación, estas son las acciones que suelen realizar.

Amira Aly (31) y Oliver Pocher (46) anunciaron su separación a finales de agosto de 2023 después de siete años juntos, con la esperanza de mantener una relación personal y profesional armoniosa después del divorcio. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. En lugar de eso, la que solía ser la pareja de enamorados que criticaba a celebridades e influencers juntos, se encontró en el centro de su propia drama, sin señales de alivio incluso después de su separación legal.

En el podcast de Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt" al comienzo del año, la primera exesposa de Oliver, Alessandra Meyer-Wölden (41), dijo: "Oliver Pocher y Amira han superado cualquier reality show". Inicialmente, la culpa recayó en Oliver, quien, después de la separación, criticó a Amira en su espectáculo "Der Liebeskasper" y la atacó con frecuencia a través de Instagram y entrevistas en televisión. Mientras tanto, Amira permaneció relativamente en silencio durante un período prolongado, pero los ataques de Oliver mantuvieron viva la disputa pública. La acusó de tener una aventura con el coach motivacional Biyon Kattilathu (40) antes de atacar a su nuevo compañero, el presentador de televisión Christian Düren (34).

Siete años como pareja

Solo unas pocas semanas después de la separación oficial, Oliver dejó en claro que no habría más colaboraciones al terminar su podcast conjunto y reemplazar a Amira con Alessandra. Casado con la mujer de 41 años de 2010 a 2014 y teniendo tres hijos juntos, Oliver conoció a Amira Aly en Tinder en 2016. La mantuvo alejada de la luz pública durante mucho tiempo. En el otoño de 2019, se casaron en las Maldivas y sus hijos nacieron en 2019 y 2020. La carrera pública de Amira comenzó junto a su esposo.

Aunque Amira no ha sido tan directa como su ex en los últimos meses, su postura sobre la separación se ha vuelto más afirmativa. En su podcast con su hermano Hima, el tema surge con frecuencia. Puede que esté cansada de las provocaciones constantes de su ex, lo que ha llevado a una disputa continua incluso después de la audiencia de divorcio a finales de julio. Discutieron sobre el apellido primero, y recientemente, sobre finanzas, con Oliver comentando: "También costó suficiente para dejar el nombre". Cuando Amira ganó 100.000 euros en "Schlag den Star" el 24 de agosto, hizo un comentario sarcástico: "Bueno, ahora se pueden pagar las facturas".

Acusándose mutuamente de malversación financiera

Amira luego informó a "Bild" que se quedaría con el dinero del premio y lanzó una pulla a Oliver: "Dado que mi exesposo Olli Pocher no ha pagado la manutención de los hijos durante un año, a pesar de sus afirmaciones públicas, me quedaré con los 100.000 euros. Además, los niños están conmigo la mayoría del tiempo, incluso si Olli lo presenta de manera diferente". Oliver contraatacó: "Las matemáticas nunca fueron lo suyo... Ni la cronología de nuestra separación, cuánto tiempo tuvimos a los niños, cuánto dinero se ganó durante la relación, los cálculos de interés para una nueva casa, etc.".

La telenovela de Pocher continúa, proporcionando suficiente material para futuros episodios del podcast. Mientras tanto, las cosas parecen mejorar para su primera exesposa.

Cuando dos personas discuten, una tercera persona se beneficia. En este caso, es Alessandra Meyer-Wölden. La primera exesposa de Oliver Pocher volvió a la palestra debido a la crisis amorosa. En los años anteriores, se había centrado principalmente en su vida familiar en Miami. Al unirse al podcast de Pocher, comenzó una nueva carrera. Incluso su familia mezclada prospera, ya que la ex pareja hostil ahora tiene una gran relación. Sorprendentemente, Meyer-Wölden actualmente está saliendo con un antiguo conocido de Oliver Pocher.

A pesar de eso, su regreso aviva la esperanza de que el famoso televisivo Oliver eventualmente se reconcilie con su segunda exesposa y establezca una mejor relación, aunque puede llevar algo de tiempo.

