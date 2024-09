Después de una racha invicta, el mariscal de campo de la UNLV inesperadamente decide dejar el equipo, citando desacuerdos relacionados con obligaciones fuera del campo.

Matthew Sluka, un estudiante de último año en UNLV, anunció que se sentará esta temporada debido a "promesas" que no se cumplieron.

Expresó esta decisión en X, anteriormente conocido como Twitter, diciendo: "He decidido utilizar mi año de rojo y no participar en más partidos durante esta temporada".

Según las reglas de la NCAA, un jugador puede sentarse un año - siempre y cuando haya jugado menos de cuatro partidos - para obtener un año adicional de elegibilidad.

Sluka mencionó en su declaración: "Me uní a UNLV basándome en ciertas garantías que no se cumplieron después de que me uniera. A pesar de las negociaciones, quedó claro que estas promesas no se cumplirían en el futuro. Deseo lo mejor a mis compañeros jugadores durante esta temporada y espero el éxito continuo del equipo".

A partir del 2021, los atletas universitarios han tenido el derecho de monetizar su nombre, imagen y apariencia (NIL), ganando dinero de patrocinios, acuerdos de patrocinio, redes sociales y otras fuentes.

El agente NIL de Sluka, Marcus Cromartie, le dijo a ESPN que Sluka había recibido la promesa de un mínimo de $100,000 por parte de un entrenador asistente de UNLV. Sin embargo, Rob Sine, CEO de Blueprint Sports, que supervisa el colectivo NIL de UNLV, negó esta afirmación a Yahoo Sports.

CNN ha contactado a UNLV, Cromartie y Sine para solicitar sus comentarios.

Los Rebels han eliminado a Sluka de su lista digital de fútbol.

UNLV ha ganado los primeros tres partidos de la temporada 2024. Durante estas victorias, Sluka ha registrado 318 yardas Passing y seis touchdowns. También ha agregado 253 yardas en carrera y un touchdown.

Con Sluka fuera del equipo, los Rebels se enfrentarán a Fresno State en su partido en casa el sábado.

Sluka decidió centrarse en sus estudios y otros intereses durante su año de rojo, optando por alejararse de cualquier actividad deportiva adicional más allá de la que ya ha comprometido fuera de UNLV. La ausencia de Matthew Sluka en el equipo podría afectar su estrategia en el campo, especialmente en términos de pase y carrera, ya que contribuyó significativamente a las victorias del equipo en esta temporada.

