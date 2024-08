- Después de una larga serie de actuaciones, los profesionales médicos optan por un respiro.

El grupo alemán de punk rock The Doctors decide tomar un descanso - manteniendo sus próximos movimientos en secreto. Según el baterista Bela B (61), quien habló en el podcast de ARD "This One Love", la banda ha estado tocando incansablemente y lanzando álbumes durante tres años seguidos, lo que los ha dejado necesitando un breve descanso.

La banda, compuesta por tres punks llenos de energía, recently actuó durante tres noches seguidas en Tempelhofer Feld, las antiguas instalaciones del aeropuerto. Cada noche, entretenían a alrededor de 150,000 fanáticos entusiastas, aparentemente disfrutando de cada minuto.

Durante una charla con Marco Seiffert de radioeins, el guitarrista Farin Urlaub (60) reveló: "Actualmente, no tenemos planes más allá de Tempelhof. Estoy planeando un viaje ecologista prolongado en 2023, cubriendo distancias en bicicleta y a pie. some fantastic journeys are in store for me."

¿Van a seguir solos a partir de ahora?

Cuando se les preguntó sobre el futuro de la banda, los músicos fueron enigmáticos. El bajista Rodrigo Gonzalez (56) notó: "¡No revelaré eso!" En una entrevista anterior en un podcast, Farin dijo: "Tendremos que ver cómo salen los conciertos de Berlín. Si aún nos llevamos bien después, la banda podría continuar. No estoy seguro de si haremos más. Pero seguiremos aquí". Todos los miembros tienen proyectos paralelos.

Pasados descansos

Al comenzar 2019, la autoproclamada "mejor banda del mundo" encendió los rumores de reunión con un complejo rompecabezas de cartas publicadas en su sitio web, marcando un descanso de seis años del turismo alemán.

La historia de The Doctors se remonta a 1982 cuando se establecieron en Berlín Occidental durante la "Nueva Ola Alemana". Después de disolver en 1988, se reformaron en 1993 con una nueva alineación, con el bajista Gonzalez como miembro constante. Sus conciertos suelen agotarse rápidamente.

