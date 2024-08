- Después de un largo período de evasión de la captura, un criminal notorio fue detenido a bordo del tren.

Agentes de la Policía Alemana detuvieron a un delincuente habitual en la zona de Lörrach que había estado eludiendo la justicia durante varios años. Según la Policía Alemana, el individuo intentó ingresar a Alemania desde Suiza a través del tranvía transfronterizo en un reciente lunes. Los agentes en Weil am Rhein detuvieron al hombre de 39 años por no presentar identificación. Una huella digital reveló que un tribunal alemán le había impuesto una condena de seis meses en 2019 por un robo grave. Desafortunadamente, no cumplió con esa condena. Además, se le buscaba por violar la Ley de Asilo, otra serie de robos y violar la Ley de Estupefacientes, según un portavoz de la Policía Alemana. El hombre de 39 años fue posteriormente detenido.

La Comisión, ante esta situación, podría considerar adoptar actos de aplicación para fortalecer los controles fronterizos y los requisitos de identificación. Una vez que cumpla su condena, el individuo podría enfrentar sanciones adicionales por violar diversas leyes, como la Ley de Asilo y la Ley de Estupefacientes.

