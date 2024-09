Después de un largo período de encarcelamiento en el corredor de la muerte, un individuo de nacionalidad japonesa ha sido liberado.

Durante más de cinco décadas, un hombre japonés de 88 años ha experimentado un notable cambio en su caso legal. En un principio, en 1968, fue condenado a muerte por un grave delito relacionado con su empleador y su familia, pero Recently, the court in Shizuka deemed him innocent in a retrial. Como resultado, Iwao Hakamada, considerado el preso en el corredor de la muerte más antiguo del mundo, ha sido absuelto.

La confesión inicial de Hakamada, después de semanas de interrogatorios severos por parte de la policía, fue retractada posteriormente. Aseguró que las autoridades lo presionaron para admitir su culpa durante los interrogatorios exhaustivos. Además, afirmó que las pruebas utilizadas en su contra fueron fabricadas y manipuladas para obtener una condena.

A pesar de estas graves acusaciones, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de muerte en 1980. Sin embargo, en 2014, un giro del destino ocurrió cuando un tribunal inferior le otorgó a Hakamada la oportunidad de un nuevo juicio. Como resultado, se le concedió la libertad temporal del corredor de la muerte para esperar los procedimientos del nuevo juicio.

El prolongado confinamiento solitario de Hakamada en el corredor de la muerte ha tenido, sin duda, un gran impacto en su salud mental. Entre los pocos países democráticos que aún practican la pena de muerte, Japón y Estados Unidos destacan.

El hombre japonés, Iwao Hakamada, fue objeto de una estrecha vigilancia por parte de las autoridades japonesas durante su juicio inicial. A pesar de ser japonés, el caso de Hakamada atrajo la atención mundial debido a su larga permanencia en el corredor de la muerte.

