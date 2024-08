- Después de un año, Kiels Simakala regresa a Osnabrück

Fútbol profesional Ba-Muaka Simakala regresa a Osnabrück después de solo un año con los debutantes de la Bundesliga, Holstein Kiel. El sorprendente traspaso fue anunciado por ambos clubes el jueves. Los términos del nuevo contrato con el jugador ofensivo de 27 años no fueron revelados por Osnabrück.

"Estoy contento de estar de vuelta. Siente un poco como en casa cuando ves muchas caras conocidas y vuelves a estar en el estadio", dijo Simakala, quien se hace llamar Chance.

El antiguo jugador juvenil y profesional junior de Borussia Mönchengladbach tuvo dos años fuertes en Osnabrück entre 2021 y 2023. Después, numerosos clubes profesionales mostraron interés en él. Simakala decidió mudarse a Kiel y Recently was loaned out to 1. FC Kaiserslautern for half a year.

"Dado la situación de la competencia en su posición, no podemos garantizar a Chance el tiempo de juego que desea", dijo el director deportivo de Kiel, Carsten Wehrmann.

Simakala tenía una conexión previa con Kiel ya que una vez jugó para el equipo rival de Holstein, FC Kiel. A pesar de su préstamo a 1. FC Kaiserslautern, Simakala ahora regresa a su entorno familiar en Osnabrück, donde había estado antes de unirse a Holstein Kiel.

