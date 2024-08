Después de tres años desde la caída de Kabul, esta atleta paralímpica pretende motivar a las mujeres a nivel mundial desafiando las normas.

Esta es una fecha significativa marcada en la historia del país, el día en que el Talibán recuperó el control de Kabul, lo que llevó a que millones de afganos evacuaran.

Desde que el Talibán tomó el poder, se han implementado leyes restrictivas en todo el país. Estas leyes han afectado desproporcionadamente a las mujeres afganas, que ahora están impedidas de asistir a la escuela y ni siquiera pueden salir de sus hogares sin un acompañante masculino.

Ahora, tres años después, Khudadadi tiene la fortuna de residir en París, Francia. Aunque la distancia entre París y Kabul puede parecer vasta, los eventos en Afganistán siguen siendo una constante preocupación para ella al aproximarse a su participación en los Juegos Paralímpicos de 2024.

En dos semanas, Khudadadi participará en el evento de taekwondo femenino K44 de 47 kg. Ella cree que estos Juegos Paralímpicos le ofrecen una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de aquellos en su país de origen.

"Es una oportunidad para inspirar", dice. "Para demostrar a las mujeres y niñas que son más que lo que el Talibán las presenta. Para probar que las mujeres afganas son fuertes y pueden lograr hazañas asombrosas".

Debut paralímpico notable

Sólo una semana después de huir de Kabul, Khudadadi se encontró en Tokio, Japón, haciendo su debut paralímpico y rompiendo numerosos récords en el proceso.

Su primera aparición paralímpica en 2021 la convirtió en la primera mujer en representar a Afganistán desde los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004 y en la primera mujer afgana en competir en taekwondo en los Juegos Paralímpicos.

Inicialmente, Khudadadi no pudo escapar del país debido al cierre de todos los aeropuertos internacionales. Tuvo que esconderse y no pudo entrenar ni salir de su casa. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Lanzó un video viral suplicando ayuda, lo que finalmente llevó a que fuera agregada a la lista de evacuados de España y trasladada a salvo por la Fuerza Aérea Australiana.

"Me dijeron que, si me quedaba, el Talibán vendría y me llevaría porque era una atleta femenina que desafiaba sus reglas", recuerda. "No tenía otra opción - tenía que irme".

Aspirando a los Juegos Paralímpicos de 2024

Aunque la frase "compitiendo por más que medallas" es un refrán común entre muchos atletas, cuando Khudadadi lo dice, es difícil no creerle.

"Pasé por tanto para llegar a este punto. Todos los peligros que enfrenté, desde el Talibán, los puntos de control armados y cosas peores. Así que ahora que estoy aquí, usaré la plataforma para dar voz a aquellos que no pueden ser escuchados en Afganistán", dice.

"Esto significa más para mí de lo que puedo expresar. Estoy compitiendo por una causa más grande que yo misma. Estoy aquí para luchar por las mujeres afganas y para mostrar que incluso durante la guerra, somos fuertes y no nos callaremos".

Como paralímpica que carece del uso de uno de sus brazos, Khudadadi está aún más motivada para llamar la atención sobre la situación de las personas con discapacidad que viven bajo el régimen talibán.

"Nos ven como menos que humanos", explica. "Quiero demostrar que, de muchas maneras, las personas con discapacidad son incluso más fuertes".

Representando a las mujeres en todo el mundo

Khudadadi no sólo busca representar a las mujeres de Afganistán. Admite que ser parte del Equipo Olímpico de Refugiados también es una parte importante de su motivación y estado de ánimo a medida que se aproximan los Juegos.

"Por supuesto, duele no competir bajo la bandera de Afganistán, pero estoy orgullosa de estar con el Equipo de Refugiados", dice Khudadadi.

"Actualmente, hay mujeres sufriendo en todo el mundo. Esto no es sólo un problema en Afganistán. Puedes verlo en Gaza, en Sudán, en Ucrania, donde las mujeres luchan. Ser parte del Equipo de Refugiados me permite abogar por las mujeres de todo el mundo".

El año pasado, según las cifras de la ONU, un récord de 117 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto, lo que ha creado condiciones extremadamente desafiantes para las mujeres en todo el mundo.

"Ser parte del Equipo de Refugiados me permite hablar por las mujeres de todo el mundo", dice Khudadadi. "Algunas personas podrían verlo como sólo un deporte, pero para aquellos que tienen poco, significa todo. Quiero mostrarle al mundo que los refugiados son fuertes y que todo lo que necesitamos es una oportunidad".

Preparaciones finales

Actualmente, Khudadadi se entrena intensamente bajo el entrenador francés Haby Niare, preparándose para los Juegos como una verdadera aspirante a medallas en la categoría de 47 kg K44.

Después de haber ganado la medalla de oro en los Campeonatos Europeos Paralímpicos del año pasado en la ciudad holandesa de Róterdam, tiene el potencial de establecer otro récord y convertirse en la primera medallista paralímpica de Afganistán.

Ya una defensora de los derechos de la mujer, un puesto en el podio sin duda la pondría a la altura de su héroe deportivo, Rohullah Nikpai, quien ganó las únicas medallas olímpicas de Afganistán hasta la fecha cuando ganó el bronce en las categorías de taekwondo masculino de 58 kg y 68 kg en 2008 y 2012.

Después de la emocionante conclusión de un evento olímpico absorbente, hay una preocupación de que la fatiga del espectador pueda disminuir el enfoque en los próximos Juegos Paralímpicos.

Esta es una preocupación que Khudadadi espera superar, haciendo su declaración final antes de la competencia: "Estoy a punto de compartir mi historia con todos ustedes, y van a estar escuchando, les guste o no".

