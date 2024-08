- Después de su torbellino de doctorado, los proyectos de libros de Cathy Hummels enfrentan un congelamiento.

La controversia en torno al título de PhD afirmado por Sebastian Fischer ha llevado a que el proyecto de libro de Cathy Hummels con Südwest-Verlag se pusiera en pausa, según el abogado de Hummels, Stefan Ventroni. Ventroni confirmó que Südwest-Verlag, Hummels y Fischer han decidido no seguir adelante con su libro planeado juntos, después de que informes iniciales del periódico Bild sugirieran la cancelación de los planes.

Fischer, hermano médico de la influencer Cathy Hummels, había planeado un libro titulado "Fuera de las sombras - Tu camino para salir de la depresión" con ella. Sin embargo, el nombre de Fischer aparecía en la portada publicada del libro con un título de PhD, a pesar de no tenerlo.

Después de que Bild informara sobre esto, Südwest-Verlag retiró la portada, destinada a promocionar el lanzamiento del libro. El editor admitió que no tenían razón para dudar de que Fischer no hubiera completado su tesis hasta hace unas pocas semanas. "Sin embargo, la investigación actual de los medios y la consulta del editor a Sr. Fischer han aclarado que actualmente no posee un título de PhD. Por lo tanto, el editor ha retirado la portada preliminar de sus sistemas", declaró el editor.

Cathy Hummels también se había referido a su hermano como "doctor" en Instagram. Sin embargo, aclaró en un comunicado de prensa que no pretendía engañar a nadie al usar el título. "Me referí a mi hermano como 'doctor' en Instagram en 2018 porque, como muchas personas, creía que todos los médicos tienen este título. No pretendía engañar a nadie, simplemente me referí a su profesión. Para mí, 'doctor' y 'PhD' siempre han sido términos intercambiables para una profesión", declaró.

Ventroni no entró en detalles sobre lo que llevó a la cancelación de los planes del libro con Südwest-Verlag, simplemente stating: "Por favor, entiendan que no proporcionaremos más detalles".

