- Después de su agotador viaje de doctorado, los planes de libro de Cathy Hummels se enfrentan a un revés.

Un escándalo alrededor del título de doctorado de Sebastian Fischer pone en espera el proyecto de libro de Cathy Hummels y Südwest-Verlag

La influencer famosa Cathy Hummels, quien compartió abiertamente su lucha personal contra la depresión hace unos años, tenía un proyecto de libro planificado con su hermano, el profesional médico Sebastian Fischer. Titulado "Saliendo de la Oscuridad - Tu Camino para Superar la Depresión", el libro estaba inicialmente programado para ser lanzado. Sin embargo, un problema relacionado con el título de doctorado de Sebastian detuvo el proyecto.

La respetada Agencia de Prensa Alemana informó esta revelación, citando declaraciones hechas por Stefan Ventroni, representante legal de Cathy. Según Ventroni, "Cathy Hummels y Sebastian Fischer han decidido no continuar con el libro planeado juntos". Previamente, el periódico 'Bild' había difundido la noticia, pero Südwest-Verlag había remained silent sobre el asunto. Sin embargo, 'Bild' también informó que la compañía había acordado cancelar sus planes.

La portada planeada del libro, que mostraba el nombre de Sebastian Fischer con un título de doctor, fue retirada por el editor después del informe de 'Bild'. En una declaración emitida a principios de julio, Südwest-Verlag explicó: "Hasta hace poco, no teníamos razón para sospechar que el Sr. Fischer no había completado aún su doctorado". El editor realizó investigaciones adicionales y contactó directamente a Sebastian Fischer. Se descubrió entonces que en ese momento no poseía un título de doctor, y la portada fue retirada posteriormente.

Hummels: "Para mí, doctor y doctorado son lo mismo"

Cathy Hummels también se refirió a su hermano como doctor en sus publicaciones de Instagram en 2018. Su representante legal aclaró en una declaración emitida anteriormente en julio que esto no fue una intención de engañar al público. "Cathy se refirió a su hermano como doctor en Instagram debido a una comprensión común de que todos los profesionales médicos llevan ese título", dijo la declaración. Cathy explicó que su intención no era engañar a nadie, sino enfatizar la profesión de Sebastian. "Para muchos, incluyendo a mí, doctor y doctorado son idénticos y simplemente títulos laborales", dijo.

La razón para cancelar la colaboración del libro con Südwest-Verlag, el abogado Ventroni no la reveló: "Por favor, tenga en cuenta que no proporcionaremos más detalles".

