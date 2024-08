Después de saltar del décimo piso, un cuerpo está siendo autopsiado.

Un joven de 23 años salta desde el trampolín de 10 metros en una piscina de Bremen - y muere. La causa exacta de la muerte aún es desconocida, ya que la policía investiga el trágico accidente. Los saltos dolorosos ocurren ocasionalmente, pero este caso es único, según las piscinas de Bremen.

Después de un salto fatal desde el trampolín de 10 metros en Bremen, los patólogos están examinando el cuerpo del joven. La causa exacta de la muerte sigue siendo desconocida, según un portavoz de la policía. El joven de 23 años reapareció brevemente después del salto en el Stadionbad cerca del Estadio Weser, pero luego falleció.

Según las piscinas de Bremen, dos socorristas presenciaron el mal salto y aterrizaje del hombre. "Creemos que cayó desafortunadamente", dijo un portavoz. El joven de 23 años reapareció, pero hizo movimientos inciertos de natación, su condición visiblemente empeoraba. Los socorristas reaccionaron de inmediato, lo sacaron del agua y le administraron primeros auxilios, pero fue en vano.

Un incidente así nunca había ocurrido antes en Bremen. "La gente a menudo aterrizan mal, pero simplemente terminan con el trasero rojo, tal vez un moretón o una lesión en el oído", dijo el portavoz. Este caso no es comparable. "Simplemente fue un muy, muy trágico accidente".

Un equipo de intervención en crisis está apoyando al personal, y el trampolín de 10 metros remains closed out of respect. "No podemos simplemente continuar", dijo el portavoz. El personal especialmente capacitado siempre supervisa los trampolines, asegurando que no haya niños que se empujen al agua y solo saltadores experimentados.

Aquellos que han saltado desde los trampolines de 3 metros, 5 metros y 7.5 metros pueden intentar el de 10 metros. "Debes subirte al trampolín de 10 metros para evaluar el salto", aconsejó el portavoz. Al saltar desde un trampolín de 10 metros, se alcanza una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora y se debe buscar un contacto mínimo con la superficie del agua al entrar.

