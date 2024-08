- Después de saltar del décimo piso, muerte por lesiones internas.

Después de saltar desde un trampolín de 10 metros en Bremen, se cree que un joven falleció a causa de lesiones internas. El joven de 23 años impactó el agua pecho adelante y sufrió lesiones fatales, según un portavoz policial. "Fue un terrible accidente." El caso ya está cerrado para los investigadores.

Según los baños de Bremen, dos socorristas observaron el mal salto y aterrizaje del hombre la tarde del lunes. "Creemos que cayó desafortunadamente", dijo un portavoz de los baños de Bremen. El joven de 23 años reapareció inicialmente pero hizo movimientos inciertos al nadar, con su condición visiblemente deteriorándose. Los socorristas reaccionaron de inmediato, sacándolo del agua y administrándole primeros auxilios, pero sin éxito.

Nunca antes había ocurrido un incidente similar en Bremen. "Siempre hay gente que cae mal, pero por lo general solo tienen el trasero rojo,maybe a bruise or an ear injury", dijo el portavoz de los baños de Bremen. Este caso no era comparable. "Simplemente fue un muy, muy trágico accidente." Un equipo de intervención en crisis está apoyando al personal, y el trampolín de 10 metros remains closed out of respect. "No podemos simplemente seguir adelante."

El personal especialmente capacitado siempre supervisa las torres de salto, enfatizó el portavoz de los baños de Bremen. Ellos aseguran, entre otras cosas, que no caigan niños al agua durante el juego brusco y solo los nadadores experimentados se zambullen. Aquellos que han saltado desde los trampolines de tres, cinco y siete metros y medio pueden intentar el más alto. "Debes ganar el salto de 10 metros para poder evaluar el salto", dijo el portavoz. Al saltar desde 10 metros, se alcanza una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora y se debe apuntar a entrar a la piscina con el mínimo contacto con la superficie del agua. "Menor área de contacto, menor impacto."

La policía fue informada sobre el trágico accidente en los baños de Bremen. Los oficiales llegaron al lugar para investigar las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

Después del incidente, la policía está llamando a más medidas de seguridad en el trampolín de 10 metros para prevenir tales accidentes en el futuro.

