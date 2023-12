Después de que sus celebraciones a mitad de carrera llamaran la atención del mundo del atletismo, Letsile Tebogo quiere ser recordado como uno de los grandes del sprint.

"La mayor parte del tiempo me limito a escuchar música, canciones tradicionales de aquí, de Botsuana, porque me recuerdan mis raíces y de dónde vengo", dice Tebogo. "Así me resulta mucho más fácil relajarme".

Ese ritual previo a la carrera parece servirle de mucho. Incluso en plena carrera en una pista de atletismo, el joven de 19 años es la viva imagen de la compostura; su zancada larga y flotante y su forma de correr con facilidad le han guiado hasta tiempos récord en el circuito juvenil.

A principios de año, Tebogo batió dos veces el récord mundial sub-20 de los 100 metros lisos, primero con un tiempo de 9,94 segundos en los Campeonatos del Mundo y, unas semanas más tarde, con 9,91 segundos en los Campeonatos del Mundo sub-20. Su primer récord fue confirmado oficialmente por la Federación Internacional de Atletismo.

El primer récord fue confirmado oficialmente por la Asociación Mundial de Atletismo el 20 de septiembre, mientras que el segundo está aún pendiente de ratificación.

Según Tebogo, uno de los secretos de ambas actuaciones fue la capacidad de dejar a un lado cualquier ansiedad persistente antes de saltar a la pista.

"La fuerza mental es muy importante", explica a CNN Sport. Tienes que venir con la mente libre y disfrutar de la carrera porque, una vez que tienes estrés, no puedes correr la carrera perfecta que tú y tu entrenador habéis planeado".

"Tienes que venir con la mente libre... Elimina todo lo que tengas en la cabeza y que te vaya a molestar en los bloques o cuando estés haciendo el calentamiento".

La actuación de Tebogo en los Campeonatos Mundiales Sub-20 celebrados este año en Cali (Colombia) le consagró como una de las grandes promesas del atletismo, no sólo por la facilidad con la que pareció distanciarse del resto de competidores, sino también por sus prematuras celebraciones a 30 metros de la línea de meta.

Mientras se señalaba el costado derecho y movía el dedo con alegría, Tebogo se convirtió de repente en la comidilla del mundo del atletismo.

"Decidí hacerlo en el momento en que estaba corriendo", dice. "Quería que fuera una carrera memorable para mí, ya que dejo los juniors.

"No pretendía faltar al respeto a nadie en la pista (...). Tienes que hacer algo por los que se quedan despiertos por la noche para verte: algo de lo que hablar mañana o en un futuro próximo".

La celebración provocó comparaciones con el gran Usain Bolt, que, lleno de confianza y bravuconería, sonreía y abría los brazos antes de cruzar la línea de meta, incluso cuando batía récords mundiales.

El legado del jamaicano sigue pesando sobre el atletismo, por lo que a menudo los espectadores se apresuran a etiquetar a una estrella emergente del sprint como su predecesor.

Pero Tebogo admite que ni siquiera ha pensado en batir los récords mundiales de su ídolo: 9.58 en 100 metros y 19.19 en 200 metros.

El joven velocista confía en que ambos puedan encontrarse en el futuro -quizá en los Campeonatos del Mundo del año que viene en Budapest (Hungría)-, pero de momento puede estar tranquilo por el hecho de que Bolt le ha visto correr, y lo ha reconocido en Twitter.

"Sus tiempos son muy rápidos", afirma Tebogo. "Requiere que uno sea fuerte mentalmente y que todo esté en plena forma, que todo sea de primera".

Rivales que baten récords

Tebogo, que creció en Botsuana, era un futbolista de talento y no empezó a tomarse en serio el sprint hasta mediada la adolescencia, cuando se dio cuenta de que podía hacer carrera en este deporte.

Aunque sus récords en la categoría sub-20 se han producido en los 100 metros, también compite en los 200 metros y acabó segundo, por seis milésimas de segundo, tras la israelí Blessing Afrifah, en los Campeonatos Mundiales Júnior de este año.

Corriendo codo con codo en la recta final, ambos establecieron un nuevo récord del campeonato con 19,96 segundos, un tiempo que los coloca juntos en tercer lugar, por detrás de Bolt y Erriyon Knighton, en la lista de todos los tiempos de los menores de 20 años.

Knighton, al igual que Tebogo, parece ser una estrella para el futuro. El joven de 18 años ha corrido los ocho 200 metros más rápidos de todos los atletas menores de 20 años, mientras que su mejor marca personal de 19,49 segundos, conseguida en abril, le sitúa en el 10º puesto de la lista de todos los tiempos de la categoría absoluta.

"Me motiva mucho para volver y trabajar más duro en el proceso", dijo Tebogo, que terminó 0,02 segundos por delante de Knighton cuando ambos compitieron en los 100 metros a principios de este año, sobre los logros de su rival estadounidense. "Va a ser una carrera muy buena entre él y yo en el futuro".

Tebogo aún no ha decidido si en el futuro se centrará más en los 100 o en los 200 metros. Tiene previsto comenzar en marzo sus estudios en la Universidad de Oregón, donde se entrenará por primera vez fuera de Botsuana, y el año que viene dará el salto de la categoría júnior a la absoluta.

"Lo que he notado es que los juniors, cuando me ven, se sienten intimidados por mí, pero con los seniors es al revés: son ellos los que me intimidan a mí", dice. "Pero con el tiempo, supongo que me llevaré bien con ellos".

Tras varias semanas de descanso después del final de la temporada, Tebogo reanudó los entrenamientos el 1 de octubre.

Espera unas primeras seis semanas agotadoras antes de volver al nivel de la temporada pasada, pero entonces podrá empezar a contemplar lo que quiere conseguir en su primera temporada como atleta sénior.

"El objetivo final cuando empecé en el atletismo era ser recordado, como siempre se recuerda a Usain Bolt", dice Tebogo.

"Aunque sea el segundo hombre más rápido del mundo, no pasa nada. Mientras esté entre los tres hombres más rápidos del mundo, eso es lo que me hará realmente feliz".

