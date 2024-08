- Después de que no haya más disturbios, la esperanza de la paz en Inglaterra

Después de la ausencia de nuevos disturbios de extrema derecha en Inglaterra, crece la esperanza de un regreso duradero a la normalidad. Muchas ciudades temían nuevos disturbios el miércoles por la noche, pero en su lugar, miles salieron a las calles contra el odio y la violencia. Los individuos de extrema derecha fueron prácticamente invisibles. El alivio era palpable en todo el país.

Hubo disturbios en varias ciudades de Inglaterra y Irlanda del Norte que mantuvieron al país al borde durante días. Hubo ataques a las fuerzas de seguridad, alojamientos para solicitantes de asilo, mezquitas y tiendas. Se lanzaron ladrillos, postes de valla y otros proyectiles. Se incendiaron coches y edificios. Decenas de oficiales resultaron heridos.

El primer ministro Keir Starmer atribuyó la noche en gran medida pacífica a la policía y al sistema de justicia. "Creo que el hecho de que no hayamos experimentado la temida violencia la noche pasada se debe a que había muchos oficiales de policía de servicio (...)", dijo el político laborista.

Además, la rápida acción de la justicia envió "un mensaje muy fuerte", dijo, pero aún así convocó una reunión adicional del comité de crisis nacional Cobra.

Se impusieron condenas de prisión prolongadas

Los disturbios se desataron por informes falsos en internet sobre el presunto perpetrador de un ataque con cuchillo a niños en Southport cerca de Liverpool a finales de julio, en el que murieron tres niñas de alrededor de 12 años y otras resultaron heridas.

Se afirmaba que el presunto perpetrador era un inmigrante irregular con un nombre musulmán -ambas afirmaciones son falsas-. El sospechoso es un joven de 17 años nacido en Reino Unido, hijo de inmigrantes ruandeses.

El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que hasta ahora se han presentado cargos contra alrededor de 150 personas. Antes se habían arrestado a casi 500. En algunos casos se han impuesto condenas de prisión prolongadas.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, agradeció a quienes demostraron pacíficamente y a las fuerzas de seguridad. Agregó: "Y a todos los matones de extrema derecha que aún quieren propagar el odio y la división -no seréis bienvenidos aquí".

El jefe de la Policía Metropolitana habla de "noche exitosa"

El alivio también se refleja en los titulares de los periódicos. "La noche en que los manifestantes contra el odio se enfrentaron a los matones" encabezaba el tabloide conservador "Daily Mail", "Miles salen a las calles para hacer frente a la amenaza de la derecha" decía el titular de "The Guardian".

El jefe de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, habló de "noche muy exitosa" y elogió la participación de las pacíficas contraprotestas. "Tuvimos miles de oficiales en las calles y creo que la muestra de fuerza y, francamente, la demostración de unidad de la gente han superado los desafíos", dijo, según la BBC.

Organización: 25.000 marcharon contra la violencia

Stand Up to Racism dijo que alrededor de 25.000 personas se reunieron en todo el país para protestar contra la violencia de extrema derecha. Entre ellos había muchos en el borough de Londres de Walthamstow, en el este de Londres, así como en las ciudades de Bristol, Brighton, Liverpool y Sheffield.

La secretaria de Estado de Policía y del Estado, Diana Johnson, aún no estaba lista para dar el visto bueno a pesar de los desarrollos. Es bueno que la violencia y el crimen de los últimos días no se hayan repetido, dijo a la cadena de noticias Sky News, pero hay anuncios de nuevas protestas de extrema derecha.

El Parlamento regional de Belfast celebrará una sesión especial

Además de las ciudades inglesas, también hubo disturbios en la capital norirlandesa de Belfast. Las autoridades creen que fuerzas paramilitares estuvieron involucradas en estos incidentes.

A más de 25 años del fin de la guerra civil entre católicos y protestantes en esta parte del Reino Unido, aún existen grupos armados disidentes. Esta vez, sin embargo, la violencia se dirigió a la policía y la minoría musulmana, whose businesses were targeted in attacks.

Durante una sesión especial del Parlamento regional, los legisladores de ambos fondos religiosos condenaron firmemente la violencia. La copresidenta Michelle O'Neill del partido católico-republicano Sinn Féin se dirigió a los alborotadores, diciendo: "Os vemos, os rechazamos y rechazamos vuestras actitudes y acciones".

A pesar de las condenas de prisión prolongadas impuestas a los involucrados, aún había preocupaciones sobre futuras protestas de extrema derecha. Las autoridades decidieron mantener un ojo cercano a cualquier persona excluida que pudiera incitar disturbios.

