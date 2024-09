Después de probar las mejores variedades de café del mundo, mi preferencia sigue sin cambiar <unk> No soy un fanático.

Siendo consciente de tu obsesión con el café, fanático de la cafeína, probablemente incluso tienes una parcela preferida en la selva tropical donde crecen tus granos de café. Lo entiendo, sin problema.

Pero yo? Ojalá compartiera tu entusiasmo.

La verdad es que disfruto de un montón de cosas relacionadas con el café. El aroma del java es embriagador. Me encanta la atmósfera en algunas cafeterías. Me gusta esas relucientes máquinas con sus brillantes tuberías y válvulas de presión. Aprecio la energía de los baristas tatuados que raspaban los restos de la taza anterior, luego crean una imagen de tu cara en la espuma de tu cappuccino. Soy fan de los accesorios – prensas francesas, jarros, filtros, tamperos y esas crujientes galletas Lotus que a menudo vienen como acompañamiento.

Estoy enamorado de todo, realmente lo estoy. Lo amo, hasta el momento en que doy un sorbo, entonces...

Café? ¡Puaj!

He tratado de apreciar el café. Los pregoneros del café de diversas sectas me han tomado bajo su ala a lo largo de los años, instruyéndome para que "olvides todos los sabores horribles del pasado, prueba esto!". Willingamente, abrí mi paladar, descarté mis prejuicios y sorbí profundamente con entusiasmo.

Predictablemente, terminé rociando la mesa. ¡Puaj!

Antes de ser etiquetado como un plebeyo, permíteme aclarar. Tengo más credenciales de café que el promedio de Joe. En la década de 2000, pasé dos años en la isla de Indonesia, donde nace el café Java. Durante mi tiempo allí, viajé al este, al sur de Surabaya, donde crecen aquellos codiciados granos rojos en las laderas tropicales, se secan y tuestan.

Allí, el término francés terroir – carácter ganado de un lugar particular – resonaba en el aire como cafeína esteroide. El suelo estaba húmedo y fragante, la luz del sol era nebulosa y pesada. En su fuente, tuve la oportunidad de saborear el café como lo quiso la naturaleza, sin la influencia de la industria.

¡Puaj!

Allí también ofrecen un café exótico y caro hecho de granos que han pasado por el sistema digestivo de un civet. Nunca me he atrevido, pero tal vez debería haberlo hecho. No puedo ver cómo ser procesado por un animal nocturno del bosque podría hacer que el café sea peor.

Hace dos años, visité Colombia y me llevaron a una de las cafeterías más finas de Bogotá. Una vez más, me dijeron: "Olvida todos los sabores horribles del pasado, prueba esto!"

Una vez más, espantoso. Lamento sinceramente.

Por cierto, en las cafeterías de Bogotá, como tradición, también es costumbre disfrutar una taza de chocolate caliente acompañada de una rebanada de queso, perfecta para mojar.

Por supuesto, seguí adelante con mi brebaje colombiano para mostrar bonnes maneras. De manera similar, he bebido el "mejor café del mundo" en Turquía, Grecia, Italia, Francia, Marruecos, la península arábiga (la cardamomo funciona, pero aún así, no) y Australia.

No creo que sean mis papilas gustativas. Disfruto de casi todo lo demás en mi plato, y mis aventuras culinarias están lejos de ser aburridas.

Por supuesto, soy británico, por lo que comparto una inclinación hacia beber té en lugar de java. Pero, ¿sabes? También amáis el café, los británicos. Las cafeterías fueron una gran cosa en el Londres del siglo XVII antes de la llegada del té. Y hoy, mis amigos y colegas británicos disfrutan del café tanto, si no más, que una taza de té.

Y ese es el problema, ya que los hábitos de cafeína de los británicos se han rebrandado como obsesionados con el café en tiempos recientes. Las acogedoras cafeterías donde antes se pagaba una miseria por una tetera han sucumbido a las cadenas de cafeterías corporativas.

Y mientras Starbucks, etc., aún venden té, lo hacen a precios de café. Cinco dólares por una taza que equivale a agua caliente, una bolsita de té pequeña y un chorrito de leche no es infrecuente.

Más problema en EE. UU., sin embargo. Cuando visito allí, suelo llevar mi propio suministro de bolsitas de té (PG Tips o Yorkshire Gold, si preguntas - rara vez bebemos Lipton aquí). He visto té en el menú, pero la bebida clara, tibia y aguada que sirven... ¡puaj! Si eso es lo que beben los jóvenes, no es de extrañar que todos aquí hayan cambiado a café.

Pero soy consciente de que el problema soy yo, no el café. He visto cómo se llevan bien otros y el café, y el monstruo verde de los celos se retuerce dentro de mí. ¿Por qué no puede funcionar así para nosotros dos? Tal vez solo necesitamos algo de tiempo separados, para estar listos para intentarlo de nuevo juntos.

