Después de más de cuatro décadas, pruebas de ADN resultan en un arresto por el asesinato de una estudiante de enfermería.

Esta situación no salió como se había planeado. En su lugar, una persona salió de un coche, la agarró y se marchó con ella.

Su cuerpo sin vida fue descubierto a la mañana siguiente. Las autoridades declararon que había sufrido agresión sexual, estrangulamiento y heridas de bala - y comenzó la búsqueda de su asesino.

A punto de cumplir 45 años en este caso sin resolver, ha habido un importante avance: la policía ha detenido a un individuo de 78 años whose genetic sample matched evidence from the autopsy, according to Austin, Texas, police through a press release.

El Juzgado Municipal de Austin autorizó la emisión de una orden de arresto contra Deck Brewer Jr. el miércoles, acusándolo de asesinato en el contexto de la muerte de Wolfe. El Departamento de Correcciones de Massachusetts ya lo tenía detenido por infracciones no relacionadas.

El punto de inflexión llegó con la prueba de ADN, según el informe policial.

El día en que comenzó la escuela de enfermería

Wolfe comenzó a asistir a la escuela de enfermería de la Universidad de Texas en Austin el 9 de enero de 1980, según los registros policiales. Alrededor de las 10 de la noche, mientras caminaba hacia la casa de un amigo, fue secuestrada a unas pocas calles de su casa.

Un testigo narró a la policía que un coche se detuvo, el conductor salió, agarró a Wolfe en un fuerte agarre, le cubrió la cabeza con una chaqueta y la obligó a entrar en el coche. La puerta del pasajero se abrió, pero el testigo no pudo determinar qué hizo el pasajero durante el secuestro. El testigo describió el vehículo como un Dodge Polara de 1970.

El cuerpo de Wolfe fue descubierto a la mañana siguiente en un callejón de Austin. Post mortem, se encontró que había sido agredida sexualmente, estrangulada y disparada. Las pruebas forenses descubrieron pruebas de ADN en la escena.

“Durante el primer año de la investigación, los investigadores de APD trabajaron incansablemente para seguir Numerous leads, investigar y rastrear coches que encajaban con la descripción del testigo ocular, identificar a más de 40 personas de interés y interrogar a al menos seis sospechosos, algunos tan lejos como el estado de Nueva York”, dijo el comunicado de prensa de la policía.

En abril de 2023, los investigadores de la Unidad de Casos Fríos de APD presentaron las pruebas de ADN de la agresión sexual al Laboratorio de Crimen de DPS de Texas. Este año, la policía descubrió una posible coincidencia en el Sistema de Índice de ADN Combinado (CODIS) de delincuentes condenados, pruebas de escena del crimen sin resolver y personas desaparecidas.

Obtuvieron una muestra de ADN de Brewer, quien admitió estar en Austin en el momento del crimen.

“Brewer invocó su derecho a un abogado después de que se le informó que su ADN se había encontrado en la escena de un homicidio”, dijo el comunicado de prensa de la policía.

“Basado en la totalidad de la investigación hasta la fecha, el Juzgado Municipal de Austin encontró causa probable para emitir una orden de arresto contra Deck Brewer Jr. por el asesinato de Susan Leigh Wolfe”, añadió.

Hasta ahora, no hay detalles sobre la comparecencia de Brewer y su representación legal.

Avances tecnológicos en ADN

La afiliada de CNN, KEYE-TV, habló con un analista de casos fríos sobre los avances tecnológicos en ADN que han permitido resolver varios casos fríos a lo largo de las décadas.

Es posible que no hubiera suficiente ADN disponible inicialmente, dijo Michael Arntfield de la Universidad Occidental de Ontario, Canadá.

“Hasta hace poco con los mejoras en la tecnología del ADN, se requería una cantidad sustancial de ADN para ser cargada en el sistema para comparación”, dijo.

La estación informó que los padres de Wolfe han fallecido, así como su entonces compañero de cuarto.

En la investigación del caso de Susan Leigh Wolfe, la policía señaló que habían rastreado varios

